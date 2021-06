in foto: Arco della Pace per il Pride di Milano (Fonte: Fanpage.it)

Oggi pomeriggio si conclude il programma del Milano Pride 2021: alle 16 è iniziata infatti la manifestazione finale all'Arco della Pace. L'evento quest'anno è tornato in presenza dopo lo stop causato dalla pandemia da Covid-19. Nonostante questo però è stata sospesa la classica parata sostituita dalla biciclettata per le vie di Milano e da numerosi eventi in piazza.

Presente all'Arco della Pace anche Alessandro Zan

All'Arco della Pace è stato allestito un palco in cui saranno ospitati numerose personalità. Tra queste il deputato Alessandro Zan firmatario del Ddl Zan. Con lui anche Simone Alliva, Immanuel Casto e Romina Falconi, Franco Grillini, Vladimir Luxuria, Annagaia Marchioro, Bella Thorne, Margherita Vicario, Vergo, Martina Donna, Martina Dell’Ombra, Gabriele Piazzoni, MyDrama e Federica Carta, Sergio Sylvestre, Diego Passoni, Debora Villa. In questi giorni sono stati diversi gli eventi organizzati a sostento proprio del disegno di legge contro l'omotransfobia.

in foto: Fonte: Fanpage.it

In migliaia scendono in piazza a sostegno del Pride 2021

Presente all'Arco della Pace anche il sindaco del capoluogo meneghino Giuseppe Sala, che nei giorni scorsi aveva affermato: "Io credo che questo sia il momento, se aspettiamo ancora un po’ la legge Zan diventa vecchia. Quindi cerchiamo di approvarla e poi di guardare avanti. Purtroppo viviamo in un mondo in cui tante certezze incrollabili non sono così incrollabili". In tantissimi hanno risposto all'invito e hanno partecipato all'evento finale riempiendo Arco della Pace: dalle immagini è possibile notare che in migliaia sono voluti scendere in piazza per sostenere il Pride 2021.