Milano, rapinatrici derubano una comitiva di anziani: arrestate, una è incinta di cinque mesi

Due donne sono state arrestate dalla polizia di Milano dopo aver tentato di derubare alcuni anziani ritrovatisi in città per una gita. Tutto è successo nel pomeriggio di ieri, martedì 31 agosto, alla stazione della metropolitana di Centrale, sulla linea verde. Le due donne, aiutate da una complice che è riuscita a scappare dagli agenti, si sono spostate sul mezzanino della fermata non appena il treno si è fermato in stazione mentre la terza teneva aperta la porta.

Rapinatrici derubano comitiva di anziani

Qui, una delle due entrate in azione ha bloccato un signore, sfilandogli il portafogli mentre la complice ha strappato di mano la borsa ad una signora, intervenuta proprio per aiutare l'amico perché testimone di quanto fosse accaduto pochi istanti prima. Dopo la rapina, hanno cercato di rientrare velocemente a bordo della carrozza grazie alla complice che continuava a tenere aperta la porta ma, come riporta MilanoToday, non avevano fatto i conti con gli agenti di polizia presenti alla stazione.

In manette due ragazze note alle forze dell'ordine

I poliziotti della Polmetro le hanno infatti intercettate, bloccandole ed evitando che scappassero con la refurtiva. In manette sono finite una ragazza di 22 anni di origine croata e una ventunenne incinta di cinque mesi di origini bosniache. La terza, invece, è riuscita a fuggire presumibilmente a bordo del treno, ripartito per la stazione successiva. Le due ragazze finite in manette sono risultate essere note alle forze dell'ordine per precedenti riguardanti gli stessi reati per cui sono state arrestate ieri. Gli agenti sono ora alla ricerca della complice.