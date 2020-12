in foto: (Repertorio)

Hanno raggirato la coppia di anziani dalla quale lavoravano come colf facendosi nominare eredi universali, ma la guardia di finanza di Milano le ha scoperte e ha bloccato il testamento. Le Fiamme Gialle, coordinate dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, hanno quindi proceduto con il sequestro dei beni e la denuncia nei confronti di due donne.

Le due donne si erano fatte intestare gioielli, case e denaro

Le due lavoravano come collaboratrici domestiche nella casa della coppia e – secondo le indagini – avrebbero nel tempo conquistato la fiducia dei due facendosi regalare prima ingenti somme di denaro e poi chiedendo loro di nominarle eredi universali nei testamenti. Gli anziani hanno subito accontentato le loro richieste intestando due immobili, gioielli e denaro per un valore di oltre seicentomila euro. Il piano delle donne è stato però bloccato dai sospetti di una parente della coppia. La donna infatti ha deciso di denunciare quanto stava accadendo alla guardia di finanza. I militari hanno svolto così tutti gli accertamenti scoprendo che le due donne approfittavano della solitudine, dell'età avanzata, dello stato di bisogno e della fragilità psichica dei due per ottenere i loro beni.

Il sequestro dei beni e la denuncia alle colf

Vista l'urgenza della situazione, la Procura ha disposto immediatamente la perquisizione delle abitazioni delle collaboratrici dove sono stati trovati e sequestrati gioielli e denaro contante. Poi è stato anche disposto d'urgenza il sequestro dei due immobili che le presunte colpevoli avevano progettato di vendere a gennaio. Le due colf sono state infine denunciate.