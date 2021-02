Non capita purtroppo molto spesso che gli autori delle truffe agli anziani, crimine odioso, vengano assicurati alla giustizia. Ma non è stato così per un 53enne di Rozzano, hinterland di Milano, che è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di aver derubato, dopo averli raggirati, almeno sette anziani. E adesso i militari dell'Arma hanno deciso di diffondere la foto segnaletica dell'arrestato, pluripregiudicato, nella convinzione che i reati a lui riconducibili possano essere di più e nella speranza che chiunque lo possa riconoscere lo segnali ai carabinieri della compagnia di Corsico.

Ancora a piede libero il complice del truffatore

Il 53enne avrebbe agito con l'aiuto di un complice, ancora non individuato. I reati a lui contestati sono avvenuti nel 2018: almeno sette furti aggravati consumati all'interno di abitazioni di anziani residenti a Rozzano. Il modus operandi era sempre simile: l’arrestato e il complice si presentavano come finti tecnici del gas o dell’acquedotto e paventavano la necessità di dover effettuare dei controlli urgenti. Dopo aver conquistato la fiducia delle anziane vittime entravano nelle loro case e qui scattava la seconda fase del piano. I due truffatori mediante degli stratagemmi riuscivano infatti a convincere le loro vittime di essere di fronte a un pericolo imminente: all'uopo utilizzavano un apparecchio che emetteva dei rumori, che poi si è capito essere una sorta di taser. A quel punto convincevano gli anziani a raccogliere in un sacchetto il denaro e i gioielli, anche le fedi nuziali. Quindi, approfittando dei momenti di distrazione delle loro vittime, scappavano con il bottino. Dal pomeriggio dello scorso 5 febbraio uno dei due truffatori è ai domiciliari a Rozzano, non lontano dalle sue vittime. Si cerca ancora il suo complice.