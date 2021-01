in foto: I vagoni della metro M2 (Fonte: Fanpage.it)

Vagoni della metropolitana pieni e impossibilità a mantenere le distanze di sicurezza: è la situazione che è stata registrata nella mattinata di oggi, giovedì 28 gennaio, sulla metro M2. Intorno alle 7.30 Atm ha segnalato un guasto tecnico. Sul proprio profilo Twitter, l'azienda ha scritto: "La circolazione è fortemente rallentata, con maggiori tempi di attesa e percorrenza. Stiamo scaglionando gli ingressi alla linea. Ci scusiamo: stiamo lavorando per risolvere il problema nel più breve tempo possibile".

Vagoni pieni e treni rallentati: il guasto della metro M2

Il guasto riscontrato ha però causato una presa d'assalto dei vagoni da parte dei cittadini e in molte fermate è stato segnalato un riempimento consistente dei vagoni. Proprio per questo motivo, l'azienda ha lanciato un appello: "In alcune stazioni i treni stanno fermi più del solito per un problema che sta rallentando la circolazione. I nostri tecnici sono al lavoro per risolverlo. Stiamo scaglionando gli ingressi ai tornelli. Se il treno in arrivo è al completo, aspettate quello dopo".

in foto: I vagoni pieni della metro verde

Il problema causato da un innalzamento della falda acquifera

Una volta risolto il problema, l'azienda di trasporti ha fatto sapere che il problema tecnico è stato causato da un innalzamento della falda acquifera. Le acque hanno allegato i binari e creato danni agli impianti rallentando la circolazione tra Loreto e Lambrate. I tecnici hanno poi lavorato per liberare l'aria e ripristinare il servizio. Dopo diverse ore, la situazione è tornata alla normalità e i vagoni sembrerebbero essere accessibili senza nessun tipo di assembramento.