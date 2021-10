Milano ospiterà il Congresso astronautico internazionale nel 2024: battute quattro città Nel 2024 Milano ospiterà la 75esima edizione dell’International Astronautical Congress (IAC), la più importante manifestazione mondiale nel settore dello Spazio. Il capoluogo lombardo ha battuto altre quattro città candidate: Budapest, San Paolo, Siviglia, e Adelaide in Australia. Il governatore Fontana: “La nostra regione rappresenta un’eccellenza mondiale anche in questo comparto”.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto Iac

Sarà Milano a ospitare nel 2024 la 75esima edizione dell'International Astronautical Congress (IAC), la più importante manifestazione mondiale nel settore dello Spazio. Il capoluogo lombardo ha battuto la concorrenza di altre importanti città candidate come Budapest in Ungheria, San Paolo in Brasile, e Siviglia in Spagna e Adelaide in Australia. Ad annunciarlo è stato il Comitato promotore della candidatura del capoluogo lombardo, composto dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), dall'Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (A.I.D.A.A.), in qualità di rappresentante del mondo accademico e da Leonardo in qualità di campione dell'industria aerospaziale italiana. La candidatura della città di Milano è stata supportata "in modo determinante dal Governo italiano" sottolinea una nota, attraverso anche il coordinatore del comitato interministeriale per le politiche spaziali oltre alle istituzioni locali, in particolare dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Sicuramente ha avuto un peso il fatto che Milano ospiterà il più grande centro congressi d’Europa oltre ad aver già accumulato l’esperienza della settimana della moda e dell’Expo, entrambi eventi internazionali dalle grandi affluenze.

Che cos'è il Congresso astronautico internazionale

Il Congresso astronautico internazionale (abbreviato in Iac dall'inglese international Astronautical Congress) è un convegno che si svolge ogni anno dal 1950, incentrato sulla tecnologia spaziale e sul volo umano spaziale organizzato dalla Iaf (Federazione astronautica internazionale), dall'Accademia internazionale di astronautica (IAA) e dall'Istituto internazionale di legge spaziale (IISL). L'evento attira più di seimila partecipanti ogni anno, coprendo tutti i settori e gli argomenti sullo spazio, offrendo a tutti le ultime informazioni e gli sviluppi nel mondo accademico e industriale.

Fontana: "Lombardia eccellenza mondiale in questo comparto"

Milano è anche la città natale di Samantha Cristoforetti, l'astronauta e aviatrice, che è stata la prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea. In Lombardia inoltre, per la precisione a Verno Brianza è nato Paolo Nespoli, il celebre astronauta che parteciperà al congresso. Il governatore lombardo ha commentato l'assegnazione in un post su Facebook: "Abbiamo supportato con grande impegno la candidatura di Milano quale palcoscenico ideale per rappresentare la Lombardia – ha scritto sui social – La nostra regione rappresenta un'eccellenza mondiale anche in questo comparto, grazie alle decine di aziende leader del settore presenti sul nostro territorio" sottolineando l'importanza della sinergia tra Istituzioni, risultata vincente, come nel caso dell'assegnazione delle Olimpiadi 2026.