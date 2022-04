Milano Marathon 2022, orari e strade chiuse: cosa c’è da sapere oggi È partita da Corso Venezia la 20esima edizione della Milano Marathon: sono circa 18mila i partecipanti. Dai percorsi alle strade chiuse, tutto quello che c’è da sapere.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È tutto pronto per la ventesima edizione della Milano Marathon 2022: nella giornata di oggi, domenica 3 aprile, il capoluogo meneghino sarà scenario della 42 chilometri. La maratona, nata nel 2000, partirà da corso Venezia dove poi terminerà. Quello di oggi è uno degli eventi sportivi che è diventato tra i più importanti a livello internazionale. Saranno circa 18mila i partecipanti all'evento da sempre attento anche al tema della sostenibilità.

I maratoneti potranno usare i mezzi pubblici gratuitamente

Tutti loro potranno, come previsto dall'amministrazione comunale, utilizzare i mezzi pubblici gratuitamente. Per far sì che l'evento si svolga tranquillamente e senza intoppi, il Comune ha inoltre garantito alcune limitazioni al traffico urbano e deviazioni dei mezzi pubblici. Per esempio la zona di Corso Venezia, dove la maratona inizierà e terminerà, è stata interdetta al traffico dalle 5 di oggi. Ovviamente resterà chiusa fino alla fine dell'evento.

Il percorso della Milano Marathon

Anche la fermata della metro di via Palestro sarà temporaneamente chiusa: chiusi inoltre i primi dieci chilometri del centro storico e la zona che comprende Parco Sempione e Fiera Milano City. Saranno poi chiuse alle automobili tutte le vie in cui si svolgerà la maratona, che saranno riaperte dopo che tutti i runner saranno transitati. I maratoneti, che partiranno alle 9 da corso Venezia, toccheranno poi la zona di Repubblica, Moscova, Parco Sempione. Attraverseranno poi il Duomo, Cairoli, Cordusio e Pagano. Arriveranno poi in zona Citylife toccando Portello, l'Ippodromo, San Siro, Parco di Trenno e il Gallaratese.