Si imbuca alla Milano Marathon e arriva sesto: lo scherzo del giovane youtuber Kingash Ha percorso gli ultimi cento metri correndo dietro ai veri partecipanti. Intanto gli organizzatori e il servizio di sicurezza si sono messi al suo inseguimento.

A cura di Giorgia Venturini

Da un video del canale youtube di Kingash

Ha improvvisato un pettorale scritto a penna e si è imbucato alla Milano Marathon di domenica. L'idea è del giovane youtuber meneghino Kingash che è riuscito a tagliare il traguardo sesto percorrendo però solamente gli ultimi cento metri. Uno show tutto creato all'ultimo minuto e che, ovviamente, ha violato il regolamento della gara. Conclusione: il suo sesto posto non è valido. Ma come ha fatto il giovane a finire nella maratona?

Il piano del giovane youtuber: il finto pettorale e un bar per nascondersi

Kingash, come ha raccontato al sito Webboh, è riuscito a infiltrarsi tra i maratoneti fingendosi giornalista. Poi si è seduto in un bar nella zona dell'arrivo e ha atteso che si concludesse la corsa. Solo allora si è appicciato con lo scotch il pettorale scritto a penna sulla maglia ed è sceso in pista scavalcando le transenne. Ha percorso gli ultimi cento metri correndo dietro ai veri partecipanti. Intanto gli organizzatori e il servizio di sicurezza si sono messi al suo inseguimento. Alla fine ha tagliato trionfante il traguardo sotto il sorriso del pubblico che aveva capito che il giovane non era un vero maratoneta. Tutto questo mentre era attiva la diretta Sky. Sempre in una sua intervista rilasciata subito dopo il taglio del traguardo ha precisato che tutti alla fine si sono messi a ridere. Secondo quanto sostiene non è stato multato dalle forze dell'ordine perché "comunque ho strappato un sorriso e non ho dato fastidio a nessuno". Certo è che ora più milanesi lo conoscono, non solo per il giovane youtuber ma anche per quel giovane che è arrivato sesto facendo il minimo sforzo.