A Milano sconti sulla Tari 2024 per i giovani: a chi spettano e quanto si risparmierà A Milano la Tari sarà scontata per gli under 30 che sono domiciliati o residenti. Riceveranno una riduzione del 25 per cento. Saranno inoltre introdotte nuove scadenze per i pagamenti.

A cura di Ilaria Quattrone

I mezzi per la raccolta rifiuti Amsa (foto da LaPresse)

A Milano la Tari (tassa sui rifiuti urbani) sarà scontata per i giovani. Saranno inoltre introdotte nuove scadenze. A stabilirlo è una delibera che andrà al voto in consiglio comunale entro la fine di aprile. Ma quali sono i requisiti necessari? Come si potrà ottenere lo sconto e soprattutto di quanto sarà? Di seguito troverete tutte le risposte necessarie a sciogliere ogni dubbio.

Tari 2024 a Milano, sconti per i giovani: a quanto ammonta la riduzione

La delibera prevede una riduzione del 25 per cento sulla parte variabile per i contribuenti under 30 residenti o domiciliati a Milano. La misura interesserà studenti, giovani coppie e giovani lavoratori. Questi si aggiungeranno alle categorie che già hanno alcune agevolazioni. Tra loro i nuclei familiari con quattro o più componenti (riduzione del 25 per cento), gli over 75 (riduzione del 15 per cento) e le mamme e i papà single (10 per cento).

Cosa bisogna far per ottenere la riduzione

Non sarà necessario far nulla per poter ottenere lo sconto. L'amministrazione, infatti, lo applicherà automaticamente ai contribuenti con determinati requisiti: alloggi non superiori ai 100 metri quadrati e tutti gli eventuali conviventi under 30.

Quando bisognerà pagare la Tari 2024 a Milano

Cambiano anche i versamenti e i tempi di modalità. Si riceveranno due avvisi: uno tra fine maggio e inizio giugno e un altro tra ottobre e novembre. Il primo conterrà la prima rata da versare entro il 10 luglio, il secondo quello da versare entro fine anno. Sarà comunque possibile versare la tariffa in un'unica soluzione.

Due milanesi su tre ricevono i bollettini in formato digitale. Nel 2024 l'amministrazione porterà dal 28 al 61 per cento la quota di avvisi da inviare tramite e-mail. Oltre 400mila cittadini, riceveranno l'invito a consultare il fascicolo del cittadino per visualizzare il bollettino e procedere al pagamento.