Quando si spengono i riscaldamenti a Milano e in Lombardia nel 2024: le date delle varie zone climatiche A Milano si dovranno spegnere i riscaldamenti entro lunedì 8 aprile 2024. Anche gli altri capoluoghi di provincia lombardi seguono lo stesso calendario, mentre per i Comuni pedemontani non è previsto lo spegnimento.

L'inverno è ormai finito ed è ora di spegnere gli impianti di riscaldamento. Come stabilito dall'ordinanza del 5 ottobre 2023 firmata dal sindaco Giuseppe Sala, a Milano i termosifoni dovranno essere spenti il prossimo lunedì 8 aprile 2024, una settimana prima di quanto previsto dalla zona climatica E nella quale è inserito il capoluogo lombardo. In tutta la regione fanno eccezione le province pedemontane di Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Sondrio, dove diversi comuni appartengono alla fascia climatica F: temperature generalmente più rigide che comportano la possibilità di accendere i caloriferi, se necessario, tutto l'anno.

Quando si spengono i riscaldamenti a Milano

Il Comune di Milano è inserito nella zona climatica E. Questo vuol dire che ci sono regole minime ben precise per la gestione degli impianti di riscaldamento. Questi, infatti, possono essere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile per un massimo di 14 ore giornaliere.

Tuttavia, come stabilito nell'ordinanza del 5 ottobre 2023, il Comune guidato da Sala ha deciso di ridurre ancora il periodo di accensione dei riscaldamenti. Considerando, dunque, i temi di sostenibilità ambientale e qualità dell'aria, è stato stabilito che i termosifoni milanesi possono essere accesi a partire dal 22 ottobre fino all'8 aprile per un massimo di 13 ore al giorno e con un limite di 19 gradi (con 2 gradi di tolleranza) in tutti gli edifici non industriali.

Le date di spegnimento dei caloriferi nelle altre province lombarde

Anche gli altri capoluoghi di provincia lombardi seguiranno il calendario milanese. Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio e Varese spegneranno i loro impianti di riscaldamento tra domenica 7 e lunedì 8 aprile.

È bene ricordare che ciascun Comune può scegliere se anticipare lo spegnimento (come ha fatto Milano) o posticiparlo. Le realtà cittadine più prossime alle Alpi, invece, non hanno alcuna limitazione di calendario. Si tratta di paesi inseriti nella fascia climatica F che potranno accendere i termosifoni in ogni momento dell'anno.