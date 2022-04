Pasquetta 2022, cinque gite fuoriporta vicino Milano Ancora indecisi su cosa fare a Pasquetta? Ecco quindi che vi proponiamo cinque idee per una gita fuori Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Si sa Pasquetta è la giornata per eccellenza delle grigliate con gli amici, dei pranzi in riva a qualche lago o con vista sulle montagne poco distanti da casa. Così i giorni precedenti si lanciano proposte e idee. E se c'è chi è in partenza per qualche giorno di vacanza, c'è anche chi ha a disposizione solo una giornata o poche ore. Ecco dunque cinque idee per qualche gita fuori Milano.

Pasquetta sulle montagne sopra il lago di Como

Per chi ha voglia di qualche ora di relax immerso tra le montagne vicine alla città e magari organizzando un pranzo in un rifugio in compagnia di amici e parenti una perfetta soluzione è sicuramente il Rifugio Martina. Si trova in Località San Primo, nel comune di Lezzeno, in provincia di Como. Qui è possibile ammirare il lago dall'alto mangiando polenta e spezzatino su una terrazza panoramica. E per chi non si accontenta dei 30 minuti di camminata, si può proseguire con l'escursione fino a raggiungere la cime del Monte San Primo che in questo periodo potrebbe essere ancora in parte innevata. Quindi è necessaria la massima prudenza.

Pasquetta in bicicletta

La Lombardia offre tantissime piste ciclabili immerse nel verde o in riva ai più importanti fiumi della regione. Da non perdere sicuramente è il "Sentiero Valtellina", un percorso ciclopedonale di 114 chilometri che parte da Colico, il paese sulla punta estrema del Lago di Como, per terminare in Alta Valtellina, a Bormio. Ovvero una delle mete di montagna più amate dagli italiani. La ciclabile costeggia l'Adda e lungo il percorso è possibile sostare nelle tante aree di sosta, ristori e agriturismi dove è possibile gustare la ricca e tradizione enogastronomica locale.

Pasquetta immersa nella cultura

Per chi cerca il giusto compromesso tra cultura e relax in riva al lago l'abbazia di Piona è la perfetta soluzione anche per tutta la famiglia: si trova sulla sponda lecchese del lago di Como. Le prime notizie dell'abbazia risalgono al VII secolo quando la prima parte venne costruita su richiesta di Agrippino, tredicesimo vescovo di Como. L’abbazia si trova sulla sommità di una piccola penisola, l’Olgiasca. Accanto alla chiesa, vi è il chiostro, circondato da archi in stile romanico. Dalla piccola penisola si può ammirare il lago: poco più avanti una spiaggia immersa nel verde permette di sostare per un picnic.

Pasquetta con i bambini

Ci sono mete più adatte ai più piccoli e sicuramente la tranquillità e le passeggiate della Brianza sono una di queste. Qui, con la precisione a Besana in Brianza, si può ammirare la fioritura del ciliegio secolare più grande della Lombardia: attrazione per tutti i più piccoli che nell'ammirarlo di trovano affascinati da così tanti fiori. Il ciliegio si trova nella frazione Vergo Zoccorino ed è lo sfondo di uno scatto di famiglia perfetto. Da alcuni anni è nata una pagina Facebook dal titolo "Il nostro magico ciliegio" in cui gli iscritti si scambiano informazioni sullo stato della fioritura. E proprio in questi giorni è nel pieno del suo spettacolo.

Pasquetta all'avventura

Per chi immagina una giornata all'insegna dell'adrenalina, la meta ideale è il "Ponte del Cielo", così soprannominato il ponte tibetano in Val Tartano, in provincia di Sondrio. Il ponte, sommerso nel vuoto, è lungo 234 metri ed è a un'altezza di 140 metri. Il Ponte è realizzato dal Consorzio Püstarèsc all'imbocco della Valtellina, tra Morbegno e Sondrio, ed è aperto al pubblico. È caratterizzato da una pavimentazione in legno di larice proveniente dalla Val Tartano e consente di godere di una vista panoramica unica: dalle montagne alle valli fino al lago di Como. Il biglietto è obbligatorio acquistarlo online su www.pontenelcielo.it.