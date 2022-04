Previsioni meteo Milano oggi: sole e temperature in lieve aumento Previsioni meteo per Pasquetta 2022 a Milano e in Lombardia: oggi, lunedì 18 aprile 2022, tempo generalmente bello ovunque con cielo poco nuvoloso.

A cura di Redazione Meteo

Che tempo farà a Pasquetta a Milano? Dopo due anni di "pausa" a causa della pandemia, una delle domande più gettonate dell'anno torna finalmente ad avere un senso. Quest'anno infatti si può finalmente tornare a fare programmi per la giornata di oggi, il Lunedì dell'Angelo, senza pensare a restrizioni o divieti, oramai ridotti alle poche regole che conosciamo. Ecco allora che diventa oltremodo importante sapere che tempo farà oggi, lunedì 18 aprile 2022 a Milano e nell'hinterland, dove poter trascorrere la giornata di Pasquetta.

Previsioni meteo Milano oggi, lunedì 18 aprile: sole e temperature miti

La risposta, in sintesi, è questa: sarà bel tempo. La giornata di oggi è iniziata con qualche nuvola o velatura in cielo e proseguirà all'insegna del sole e di temperature gradevoli. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, la temperatura raggiungerà i 20 gradi circa. A disturbare un po' chi deciderà di trascorrere all'esterno la Pasquetta potrà essere il vento: soffierà per tutto il giorno, da debole a moderato. L'escursione termica sarà notevole: le minime saranno attorno agli 8 gradi centigradi.

Il tempo nel resto della Lombardia a Pasquetta

Sarà una Pasquetta all'insegna del bel tempo anche nel resto della Lombardia. Secondo quanto riporta il servizio meteo dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), dopo addensamenti sparsi nella notte il tempo si preannuncia poco nuvoloso o velato un po' ovunque. Non pioverà, mentre per quanto riguarda le temperature le minime saranno in calo e le massime in aumento. In pianura le temperature minime saranno intorno ai 6 gradi centigradi, le massime saranno intorno ai 19 gradi centigradi.