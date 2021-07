Milano, giovane sacerdote arrestato per abusi sessuali su minori: è ai domiciliari Don Emanuele Tempesta, sacerdote 29enne della Diocesi di Milano, è stato arrestato ieri dalla polizia con la pesante accusa di abusi sessuali su minori. Il prete si trova al momento agli arresti domiciliari. La nota della Diocesi: “Prendiamo atto con stupore e dolore di questa notizia e ci impegniamo sin da subito ad approfondire i fatti”.

A cura di Francesco Loiacono

Un giovane sacerdote della Diocesi di Milano, don Emanuele Tempesta, è stato arrestato ieri dalla polizia con la pesante accusa di abusi sessuali su minori. Il prete, un sacerdote 29enne che è vicario e assistente degli oratori dell'Unità pastorale di Busto Garolfo e Olcella, si trova al momento agli arresti domiciliari. Le accuse contestate al giovane religioso, nato a Rho nel Milanese nel 1992 e ordinato sacerdote nel giugno 2019, riguarderebbero abusi compiuti nel periodo compreso tra febbraio 2020 e maggio 2021: considerando anche la delicatezza della vicenda non sono state al momento fornite ulteriori informazioni in merito.

La Diocesi di Milano: Stupore e dolore

Stupore all'interno della Diocesi, che ha pubblicato sul proprio sito una nota in merito alla vicenda affermando di non aver ancora ricevuto comunicazioni ufficiali da parte dell’autorità giudiziaria in merito: "La Diocesi di Milano prende atto con stupore e dolore di questa notizia e si impegna sin da subito ad approfondire i fatti, applicando le indicazioni del diritto universale della Chiesa e della Cei e a seguire le indicazioni che le verranno date dalla Santa Sede. Nell’assicurare la più completa disponibilità alla collaborazione con l’autorità giudiziaria per accertare la verità dei fatti – prosegue la nota – la Diocesi desidera altresì precisare che non è mai giunta alla Curia, al Vicario di zona e al parroco alcuna segnalazione relativa ai fatti oggetto dell’indagine. L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, esprime la propria vicinanza alle comunità parrocchiali di Busto Garolfo e in particolare a tutti i soggetti in vario modo coinvolti nella vicenda". La nota della Diocesi si conclude ribadendo "il suo impegno per garantire la migliore tutela a tutti i minori coinvolti nelle iniziative pastorali" e ricordando che "il 23 novembre 2019 è stato costituito il ‘Referente diocesano per la tutela dei minori' che, seguendo adeguate modalità di contatto, ha la finalità di accogliere le segnalazioni relative a presunti abusi su minori e di raccogliere gli elementi per una prima valutazione dell’Ordinario". Soltanto pochi giorni fa un altro sacerdote della Diocesi di Milano, don Mauro Galli, era stato condannato anche in appello per abusi sessuali commessi su un ragazzino che all'epoca dei fatti aveva solo 15 anni.