Don Emanuele, sacerdote arrestato per abusi sessuali su minori: almeno 5 gli episodi di violenza Sono almeno cinque gli episodi in cui secondo l’accusa Don Emanuele Tempesta, sacerdote di Busto Garolfo accusato di abusi sessuali su minori, avrebbe violentato ragazzini di età compresa tra i 10 e i 16 anni. Arrestato e costretto ai domiciliari, Don Emanuele verrà interrogato domani, sabato 17 luglio, dal giudice per le indagini preliminari.

Don Emanuele Tempesta, 29 anni

Si arricchisce di dettagli la sconvolgente vicenda che ha portato agli arresti domiciliari Don Emanuele Tempesta, il sacerdote di Busto Garolfo, nel Varesotto, accusato di abusi sessuali su minori. Il pubblico ministero che indaga, la dottoressa Flavia Salvatore, sta raccogliendo le testimonianze di altre presunte vittime. In caso di riscontri e verifiche, l'inchiesta potrebbe allargarsi ben presto.

L'accusa: Almeno cinque episodi di violenza sessuale su minori

Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, l'accusa pensa che siano almeno cinque gli episodi di violenza sessuale operata dal sacerdote nei confronti dei giovanissimi, tutti di età compresa tra i 10 e 16 anni. I fatti si sarebbero verificati nel primo semestre del 2020, da febbraio a maggio, escluso il periodo del primo lockdown. A dare il via alle indagini, le mamme dei ragazzi, preoccupate dai racconti che sentivano dopo il rientro a casa dei figli. Dopo le denunce presentate dai genitori, gli agenti della Squadra Mobile guidati dal dirigente Marco Calì hanno ascoltato i minori coinvolti.

Domani l'interrogatorio di garanzia davanti al gip

In questo momento, come fatto sapere dalla stessa polizia, le indagini sono in un momento delicato, motivo per cui la Questura punta al massimo riserbo. Domani, sabato 17 luglio, Don Emanuele verrà ascoltato dalla giudice per le indagini preliminari che ha firmato l'ordinanza di custodi cautelare nei suoi confronti. Ai poliziotti che sono entrati in casa sua per arrestarlo, il 29enne non avrebbe detto nulla e non è escluso che anche domani si avvalga della facoltà di non rispondere.