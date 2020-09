"Buongiorno, dobbiamo sanificare casa vostra". Con questa miserabile scusa i ladri sono entrati nella casa di una coppia di settantenni, residenti a Milano, svaligiandola. I delinquenti, che indossavano la mascherina e i guanti, erano dotati di un gel igienizzante, o presunto tale, per convincere i due anziani a lasciarli entrare, sfruttando l'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Dopo aver sottratto i gioielli della coppia, i malviventi si sono dati alla fuga. Sulla vicenda sta indagando la polizia di Milano, allertata proprio dalle vittime una volta resesi conto della truffa subìta.

La ricostruzione dei fatti

I fatti risalgono alla mattinata di ieri, martedì 29 settembre, quando verso le 10 di mattina i ladri si sono presentati alla porta dell'appartamento della coppia in via Viterbo. Una volta avuto l'accesso all'abitazione, i due delinquenti sono riusciti a circuire gli anziani convincendoli ad appoggiare tutti gli oggetti di valore, tra cui preziosi e oro, sul letto per procedere con una sanificazione migliore. Poi hanno suggerito alla coppia di chiudere i gioielli nella cassaforte presente in casa, facendosela aprire.

I due ladri descritti come dell'Est Europa

Così, i due ladri – successivamente descritti dalle vittime come dell'Est Europa -, si sono intascati gli oggetti di valore della coppia. Subito dopo hanno puntato la porta fuggendo e facendo perdere le loro tracce. La coppia di anziani, quindi, resasi conto della truffa subìta ha immediatamente allertato la polizia che si è messa sulle tracce dei delinquenti per cercare di recuperare la refurtiva e consegnarla ai suoi proprietari.