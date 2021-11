Milano è la trentesima città più green d’Italia: la classifica dei capoluoghi di provincia lombardi Milano è la quinta città più green della Lombardia e la trentesima a livello nazionale. Lo si evince dal rapporto Ecosistema Urbano del 2021 realizzato da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore che ha raccolto i dati forniti dai Comuni. Al primo posto in regione c’è Mantova, seguita da Sondrio e Cremona.

Milano è la quinta città lombarda più green e la trentesima d'Italia. Lo stabilisce il rapporto Ecosistema Urbano del 2021 realizzato da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore che hanno analizzato i risultati raggiunti dai capoluoghi di provincia italiani del 2020 forniti dai Comuni.

Milano quinta città più green di Lombardia e trentesima d'Italia

Al terzo posto della classifica nazionale c'è Mantova, prima in Lombardia, dove alle sue spalle si piazza Sondrio (diciottesima in Italia). Sul terzo gradino più basso del podio dei capoluoghi lombardi c'è Cremona (venticinquesima in Italia). Poi seguono Brescia (ventisettesima a livello nazionale), Milano (trentesima), Lodi (trentunesima), Bergamo (trentacinquesima), Pavia (quarantesima), Como (quarantunesima), Varese (quarantaquattresima), Lecco (sessantaquattresima) e Monza (novantatreesima).

La presidentessa di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto ha dichiarato che "la pandemia ha colpito duramente le nostre città, ridefinendo regole e consuetudini". Un anno dopo lo scoppio dell'epidemia da Covid-19, i capoluoghi, che godranno dei fondi del Pnrr, "possono investire sulla transizione ecologica per rendere il proprio territorio resiliente ad un clima che cambia". La Meggetto ha quindi auspicato che l'investimento delle risorse riguardi la mobilità, il risparmio idrico, la forestazione urbana e la riqualificazione energetica degli edifici. Ma anche per la rigenerazione dei luoghi in favore dei cittadini. Per la presidentessa di Legambiente, "si può fare ancora meglio per rendere le nostre città più vivibili e adattabili alle necessità dell’ambiente e dei cittadini, con meno auto e mezzi meno inquinanti, più infrastrutture intelligenti e connesse".