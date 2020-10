"Sono favorevole a intraprendere la strada per il lockdown anche ora. La mia paura è che si faccia come per Alzano e Nembro". È la posizione del consigliere comunale del Pd Carlo Monguzzi, presidente della commissione Ambiente a Palazzo Marino.

Lockdown di Milano, Monguzzi: Decidano i medici e non i politici

Commentando la presa di posizione del sindaco Giuseppe Sala – che ha chiesto garanzie al governo sul sostegno alle attività che potrebbero essere chiuse – e il dibattito sulla possibile zona rossa a Milano, l'esponente dem in consiglio rileva: "Siano i medici e non i politici a decidere. Il compito dei politici ora è fare al meglio quello che i medici ci segnalano". È convocata per lunedì prossimo la riunione tra il governatore Attilio Fontana e i sindaci lombardi per discutere ulteriori misure per contenere i contagio: oggi in Lombardia i nuovi casi rilevati sono stati quasi 9mila, su un numero molto alto di tamponi, circa 47mila.

Aumentano i casi a Milano: 20mila positivi entro la settimana

Stando al bollettino di oggi, venerdì 30 ottobre, sono 3.979 i nuovi contagi di Coronavirus registrati in provincia di Milano, di cui 1.607 in città. In audizione in Comune il direttore di Ats Milano, Walter Bergamaschi, ha stimato in 20mila i casi sul territorio di riferimento entro la fine della settimana.

L'indice di contagio Rt – il dato che indica la velocità di trasmissione del virus – nel territorio di Ats Milano città metropolitana "è sceso da qualche giorno sotto al due", ha aggiunto il dirigente dell'Ats. In tutta la Lombardia, invece, l'indice Rt è ora a 2.01. La Lombardia ha già raggiunto lo scenario 4 dell’emergenza Coronavirus, con una trasmissione non controllata del virus, secondo quanto emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute.