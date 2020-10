Sul territorio dell'Ats Città metropolitana di Milano si raggiungeranno i 20mila casi di Coronavirus entro la fine di questa settimana. È la stima del direttore generale dall'Azienda per la tutela della salute, Walter Bergamaschi, che ha fatto il punto sulla situazione dell'epidemia in audizione in commissione consiliare del Comune di Milano.

Ats Milano: 20mila contagi entro la fine della settimana

"La nostra stima sui contagi di questa settimana è che arriveremo a 20 mila casi", ha spiegato Bergamaschi. Il territorio dell'Ats milanese comprende anche la provincia di Lodi, dove rispetto alla prima ondata di Covid ora i nuovi contagi sono relativamente pochi.

Indice di contagio a Milano sotto 2, ma lontani da soglia di sicurezza

L'indice di contagio Rt – il dato che indica la velocità di trasmissione del virus – nel territorio di Ats Milano città metropolitana "è sceso da qualche giorno sotto al due", ha aggiunto Bergamaschi, in collegamento online rispondendo alle domande dei consiglieri. "È un dato positivo ma l'Rt è ancora molto lontano dall'essere vicino all'1, che è quel valore che tiene lo sviluppo dell'epidemia costante e sotto il quale avviene poi la riduzione del numero di casi", ha precisato Bergamaschi.

Lombardia in fase 4 emergenza, lunedì riunione per lockdown Milano

In tutta la Lombardia, invece, l'indice Rt è ora a 2.01. La Regione ha già raggiunto lo scenario 4 dell’emergenza Coronavirus, con una trasmissione non controllata del virus, secondo quanto emerge dall’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. Per Brusaferro (Iss): "In alcune regioni servono interventi urgenti e mirati".

Per questo motivo si parla sempre più insistentemente nelle ultime ore di un possibile lockdown di Milano. Lunedì pomeriggio è previsto un incontro tra Fontana e i sindaci dei capoluoghi di provincia: “Esamineremo i dati, vedremo se le misure messe in atto nei giorni scorsi avranno dato qualche risultato, e poi decideremo come fare”, ha spiegato il sindaco di Milano Sala.