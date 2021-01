Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri, martedì 26 gennaio, a Milano. Un bambino di 9 anni è stato travolto da un furgone, poi risultato rubato, che lo ha trascinato per una decina di metri. Il conducente del mezzo dopo l'impatto si è dato alla fuga, senza fermarsi a prestare soccorso. Solo in un secondo momento, quando è tornato sul luogo dell'incidente, è stato fermato dopo una breve fuga e una colluttazione da alcuni agenti della polizia locale. L'investitore è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga, resistenza, furto e guida senza patente. Il bambino, invece, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda: fortunatamente non è in pericolo di vita.

La ricostruzione dell'incidente

L'incidente si è verificato in piazzale Gabriele Rosa, zona Corvetto, poco prima delle 17 di ieri. Il bimbo stava attraversando la strada con la mamma quando è stato travolto dal furgone. Il conducente del mezzo, un ragazzo di 20 anni, in un primo tempo si sarebbe allontanato dal luogo dell'incidente, lasciando però sul posto il passeggero con alcuni documenti. Poi è tornato indietro ma, quando si è reso conto della situazione e dei guai a cui andava incontro, ha cercato di scappare. Solo dopo una breve colluttazione con un agente della polizia locale, rimasto lievemente ferito, il giovane è stato denunciato a piede libero. Sul luogo dell'incidente l'Azienda regionale emergenza urgenza aveva fatto intervenire due ambulanze e un'automedica. Il bambino nell'urto ha riportato la frattura del femore e altri traumi: la prognosi è superiore ai 40 giorni.