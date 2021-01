in foto: Foto Fb: Enrico Fedrighini

Hanno dato fuoco all'albero di Natale installato nel quartiere e poi si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Brutto risveglio per i residenti di Bonola, nella periferia nord ovest di Milano, quello di ieri, 1 gennaio 2021, che hanno trovato lo speciale albero abbrustolito e devastato dalle fiamme. Così, hanno deciso di scendere alla rotonda di largo Valera, poco prima del sottopasso che porta al noto centro commerciale, dove è stato installato, per rimetterlo in sesto.

A dare "l'allarme" di quanto successo, sono stati alcuni abitanti del quartiere che hanno notato quanto accaduto. Nonostante però la notte di festeggiamenti, tra botti e fuochi d'artificio, sarebbe dolosa l'origine dell'incendio che ha portato alla combustione dell'albero di Natale. A supporto di tale ipotesi, il rinvenimento di una bottiglia di plastica proprio ai piedi della scultura che perdeva un liquido simile alla benzina. Quindi, colpiti direttamente da chi si è reso protagonista del gesto, i residenti del quartiere hanno risposto prima con la loro indignazione, poi si sono rimboccati le maniche sistemando l'opera.

Sono state diversi infatti gli abitanti di Bonola che, grazie ad un "tam tam" sui social, specialmente nel gruppo Facebook "Sei di Bonola se…", si sono dati appuntamenti all'albero per rimetterlo in sesto. L'opera, realizzata dai ragazzi di "Partizan Bonola", squadra di calcio del quartiere, hanno messo mano alla statua ricostituendone l'originaria bellezza, per quanto possibile. Il Consigliere comunale Enrico Fedrighini, che ha postato diverse foto sui social, ha dichiarato che "per qualunque amministrazione pubblica è un privilegio poter contare su questi cittadini", esaltando l'operato dei residenti.