Milano al voto, si decide il nuovo sindaco: seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani fino alle 15 Milano al voto per eleggere il nuovo sindaco. Tredici i candidati tra cui scegliere. Si vota dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 3 ottobre, e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 4 ottobre. Oltre al sindaco e al Consiglio comunale si vota anche per eleggere presidenti e consiglieri dei nove Municipi cittadini.

A cura di Francesco Loiacono

Ci siamo: dalle 7 di oggi i milanesi sono chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco, i 48 componenti del Consiglio comunale e anche presidenti e consiglieri dei nove Municipi cittadini. Seggi aperti oggi, domenica 3 ottobre 2021, dalle 7 alle 23. Domani, lunedì 4 ottobre 2021, si replica dalle 7 alle 15. Poi partirà lo spoglio dei voti che determinerà chi sarà il successore di Beppe Sala a Palazzo Marino. Lo stesso Sala si è ricandidato per un secondo mandato: a sfidarlo sono altri 12 candidati sindaco, mentre in totale le liste tra cui scegliere i candidati consiglieri sono 28: un record.

La campagna elettorale, anche complice il Covid-19, non è stata delle più memorabili. Il sindaco uscente aveva annunciato la sua ricandidatura lo scorso 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, mentre tutti i suoi sfidanti, incluso il principale competitor Luca Bernardo (sostenuto dal centrodestra), sono scesi in campo in netto ritardo rispetto a lui. Pochissimi i confronti tra candidati, scarso l'interesse mostrato dai cittadini a parte qualche comizio di leader di partito più partecipato di altri eventi.

Come si vota

In queste elezioni comunali 2021 a Milano sono due le schede che gli elettori – oltre un milione gli aventi diritto – riceveranno ai seggi: una di colore blu per eleggere sindaco e consiglieri comunali e una di colore verde per eleggere i rappresentanti nelle municipalità. La legge elettorale vigente, in entrambi i casi, è quella per i comuni superiori a 15mila abitanti. Significa che se nessuno dei candidati sindaco (o candidati presidente di Municipio) riceverà il 50 per cento più uno dei voti al primo turno, per eleggere il nuovo sindaco bisognerà attendere il ballottaggio tra i due candidati più votati. L'eventuale secondo turno si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. Come si vota? Si può barrare il nome del sindaco e di una lista a lui collegata o solo quello di una lista. Si possono anche esprimere preferenze per un massimo di due candidati consiglieri, purché non dello stesso genere. È consentito anche il voto disgiunto: si può cioè votare per un candidato sindaco e per una lista che non lo sostiene.

Chi sono i candidati sindaco a Milano

A Milano sono in totale 13 i candidati sindaco. Oltre al primo cittadino uscente Beppe Sala, che si candida per il centrosinistra, corrono per Palazzo Marino Luca Bernardo (centrodestra), Layla Pavone (Movimento 5 stelle), Bryant Biavaschi (Milano inizia qui), Teodosio De Bonis (Movimento 3V), Mauro Festa (Partito gay), Giorgio Goggi (Socialisti), Gabriele Mariani (Milano in Comune e Civica Ambientalista), Marco Muggiani (Pci), Gianluigi Paragone (Paragone sindaco e Grande nord), Alessandro Pascale (Partito comunista), Bianca Tedone (Potere al popolo) e Natale Azzaretto (Partito comunista dei lavoratori).