Milano, aereo da turismo lancia l’allarme in volo: dopo la paura atterra senza problemi

A cura di Giorgia Venturini

Paura per un aereo da turismo pochi minuti prima di atterrare all'aeroporto di Milano Linate. Il pilota pochi minuti prima aveva lanciato l'allarme mentre era in volo: resta ancora da capire cosa sia stata la causa dell'allarme. Da fonti apprese da Fanpage.it però si sa con certezza che il dichiarato allarme non si trattava di una vera e propria emergenza, ovvero non era a rischio la sicurezza dell'aero o dei passeggeri. Dopo alcuni momenti di paura il Cessna Citation Jet 525 è atterrato regolarmente e in questo momento si trova in piazzola senza alcun problema.