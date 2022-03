Jet militare precipita su monte Legnone a Lecco: recuperato un pilota, si cerca l’altro Le due persone a bordo sarebbero riuscite a sganciarsi e a paracadutarsi in tempo. Sono in corso le ricerche e i soccorsi.

Grave incidente questa mattina sul monte Legnone, in provincia di Lecco. Un aereo militare è precipitato intorno alle 11,30 nella zona tra i comuni di Pagnona e Colico. Poche ancora le informazioni a disposizione ma sembrerebbe che le due persone a bordo siano riuscite in tempo a sganciarsi e a paracadutarsi. Al momento solo uno dei due piloti è stato recuperato incastrato su una roccia, mentre le ricerche dell'altro sono ancora in corso. Ancora poco chiari i motivi dell'incidente: si sa solo che il jet militare è partito dalla base di Venegono, in provincia di Varese. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del soccorso alpino e di areu: sul posto sono intervenuti due elicotteri di Areu da Como e da Milano, due ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Il primo elicottero è atterrato a Dervio (Lecco), il secondo ha iniziato a perlustrare la zona.

In queste ore si sta cercando di ricostruire passaggio per passaggio quanto accaduto: l'areo è precipitato all'altezza di 2.600 metri di quota sulla montagna più alta della provincia di Lecco. Ben visibile dal paese di Colico il fumo denso e lo scoppio facendo immediatamente scattare l'allarme. Si tratterebbe di un Alenia Aermacchi T-346A di Leonardo spa, con registrazione MM 55218 dell’aeronautica italiana. Dalle primissime informazioni sembrerebbe che il jet era impegnato in un volo di addestramento prima che venisse consegnato alle forze militari. Le due persone a bordo infatti erano due collaudatori dell'esercito. A Fanpage.it l'aeronautica militare ha precisato però che il jet non è di loro competenza, perché ancora in fase di collaudo.

Il tracciamento e la rotta del jet

Nelle foto del tracciamento si vede il jet dirigersi verso il lago e la vetta delle montagne fin subito dopo il decollo. Ha poi virato dopo sette minuti quando si trovava tra Morbegno e Sondrio. Per circa un quarto d'ora l'aereo è stato impegnato in una serie di giri a velocità ridotta tra lago e montagne perché probabilmente sotto posto a test. Alle 11.40 e 30 secondi però il radar non riprende più il jet. Poi la notizia dello schianto.

