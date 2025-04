video suggerito

"Mi hanno rubato il Rolex da 20mila euro con la tecnica dell'abbraccio": il furto in Brera a Milano È successo nella notte tra sabato 29 marzo e domenica 30 marzo in via San Marco a Milano. Un uomo di 32 anni ha denunciato di essere stato avvicinato da due donne che, fingendo di abbracciarlo sono riuscite a sfilargli l'orologio dal polso.

È stato derubato del suo Rolex da oltre 20mila euro con la "tecnica dell'abbraccio".

È successo in centro a Milano nella notte tra sabato 29 marzo e domenica 30 marzo, quando un uomo di 32 anni ha denunciato di essere stato avvicinato da due persone in via San Marco all'incrocio con via Goito (quartiere Brera-Solferino): qui le sconosciute, fingendo di abbracciarlo, sarebbero riuscite a sfilargli l'orologio dal polso e fuggire poi in auto.

"Il fatto è successo intorno alle 2.20 di sabato sera, mi trovavo in via San Marco per accompagnare un amico al parcheggio custodito. Doveva recuperare l’auto dopo la serata", ha raccontato C.F., la vittima, a Fanpage.it. "Improvvisamente, da una city car bianca sono scese due donne che si sono avvicinate con atteggiamento ammiccante, cercando un contatto fisico. Nel giro di pochi secondi, approfittando della confusione e dei movimenti rapidi, sono riuscite a sfilarmi l’orologio dal polso con estrema destrezza e sono scappate rapidamente in direzione via Goito, dove le attendeva una terza persona all guida dell’auto".

Il furto, commesso con la ormai famigerata tecnica dell'abbraccio, è avvenuto in una zona coperta da numerose telecamere di video sorveglianza. Proprio dagli occhi elettronici potrebbe quindi arrivare un aiuto fondamentale per identificare le componenti di quella che sembra essere una vera e propria banda. "Sono in attesa che la polizia acquisisca le immagini per le indagini, che al momento si concentrano anche su alcuni sospettati", ha fatto sapere ancora il 32enne derubato. "Tutto è avvenuto con modalità molto precise e professionali, ed episodi simili si sono verificati in altre zone della città. Potrebbero essere collegati".