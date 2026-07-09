Francesco Toldo rincorre un ladro di biciclette in centro a Milano e sventa un furto: “È stato incredibile”

L’ex portiere di Inter, Fiorentina e Nazionale italiana Francesco Toldo ha sventato il furto di una bicicletta in centro a Milano. “Non ci ho pensato nemmeno un secondo”, ha raccontato, “l’ho affiancato e disarcionato”.

Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter (foto da LaPresse)

Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter, della Fiorentina e della Nazionale italiana di calcio, ha sventato il furto di una bicicletta in centro a Milano. È accaduto nella serata di oggi, giovedì 9 luglio, lungo corso Vittorio Emanuele II, dove l'ex numero uno oggi 54enne ha rincorso e disarcionato un giovane che aveva appena rubato la bici a un altro ragazzo. "È stato incredibile", ha raccontato Toldo, "le persone in strada mi hanno riconosciuto e mi volevano abbracciare. Il ragazzo che era stato derubato mi ha ringraziato e anche chi ha assistito alla scena".

Tutto è accaduto poco prima delle 20. Toldo era arrivato in via Agnello, poco dietro il Duomo, in scooter vestito con la divisa da volontario della protezione civile. Proprio mentre stava parcheggiando, ha notato un ragazzo che inseguiva un altro giovane che correva in bicicletta. A quel punto l'ex portiere, oggi responsabile del progetto Inter Legends, lo ha fermato per chiedergli cosa stesse accadendo e il ragazzo gli ha spiegato che era stato appena derubato proprio della bici.

"Non ci ho pensato nemmeno un secondo", ha raccontato Toldo, "sono partito a tutta velocità, l'ho affiancato e con una spinta l'ho disarcionato", all'altezza di corso Vittorio Emanuele II. Alla scena hanno assistito diversi passanti: "Mi hanno riconosciuto e mi volevano abbracciare", ha concluso il portiere, "è stato incredibile". La bicicletta è stata poi restituita, tra gli applausi, al suo legittimo proprietario.