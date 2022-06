Cos’è il furto con la tecnica dell’abbraccio: arrestate due persone a Forte dei Marmi La tecnica è sempre la stessa. Avvicinarsi a una persona, abbracciarla e tentare di rubare orologio, portafoglio, telefonino o altri oggetti di valore.

A cura di Giacomo Andreoli

La tecnica è sempre la stessa. Avvicinarsi a una persona, abbracciarla e tentare di rubare orologio, portafoglio, telefonino o altri oggetti di valore. Nessuna violenza, solo grande abilità nel muoversi e sottrarre rapidamente l'oggetto. L'ultimo episodio è accaduto a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Protagonista una coppia di giovani, arrestati per aver tentato di derubare in questo modo alcune persone, per lo più anziane e quindi, secondo loro, facilmente raggirabili.

La polizia li ha fermati dopo essere stata informata del tentativo di furto ai danni di un uomo che camminava vicino all'hotel Olimpia. Gli si era avvicinata una ragazza e lo aveva abbracciato, provando a rubare i suoi oggetti personali, per poi scappare con un'auto. Gli agenti sono riusciti a intercettare e fermare la macchina. A bordo c'erano due giovani, maschio e femmina sui 20 anni, di nazionalità romena, già segnalati per episodi simili. Lei, incinta, provava ad abbracciare le persone con diversi tipi di scuse. Le vittime rimanevano spesso colpite dal fatto che fosse incinta e in molti casi non reagivano immediatamente, rendendo il furto più semplice.

Il furto con la cosiddetta "tecnica dell'abbraccio" è sempre più diffuso nel Paese, con decine di casi segnalati da Nord a Sud almeno da due anni a questa parte. In molti casi senza le persone che vengono derubate non se ne accorgano immediatamente. Quindi denunciano a distanza di ore e in questo modo diventa difficile per le forze dell'Ordine identificare e fermare subito i borseggiatori, abili nello scappare senza farsi notare.

Per questo la Polizia di Stato raccomanda a tutti di essere pronti in questi casi e, se ci si ritrova in una situazione del genere, verificare immediatamente se sono stati sottratti degli oggetti. A quel punto è molto importante denunciare immediatamente il furto, senza attendere troppo tempo.