Si fingono clienti, rubano 15 Rolex e scappano in monopattino: il colpo da mezzo milione di euro in centro a Milano Ieri pomeriggio due rapinatori, fingendosi clienti, sono entrati in una gioielleria nel centro di Brera, a Milano, e hanno rubato 15 orologi Rolex dal valore di mezzo milione di euro. Una volta arraffata la refurtiva, sono scappati su due monopattini.

(Repertorio)

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 aprile, due uomini hanno rapinato il negozio "Watches Together", in via San Carpoforo, nel centro del quartiere Brera di Milano, e hanno portato via quindici orologi Rolex dal valore complessivo di mezzo milione di euro. I due sono riusciti ad entrare nel punto vendita dopo che il primo si è finto un cliente e sono poi scappati in monopattino.

La rapina è avvenuta in pieno giorno, attorno alle 15:00, quando il primo membro della banda è entrato nella gioielleria a viso scoperto, fingendosi un cliente interessato all'acquisto. Appena ha aperto la porta, però, l'altro è entrato velocemente con la pistola già in pugno e l'ha puntata contro il dipendente del negozio. Mentre il ladro minacciava il trentenne, il complice ha spaccato alcune vetrinette del negozio con un martello, arraffando tutti gli orologi che ha potuto. In totale ne ha portati via una quindicina, del valore complessivo pari a circa mezzo milione di euro.

A quel punto i due sono usciti dalla gioielleria e hanno cominciato ad scappare a bordo dei due monopattini che in precedenza avevano lasciato fuori dal negozio. Un passante ha cercato di bloccarli e sarebbe anche riuscito a far cadere uno dei due che, a quanto pare, avrebbe anche perso uno degli orologi rubati. Subito dopo, però, il ladro si è rialzato ed è fuggito con il resto della refurtiva.

La Polizia è ora sulle loro tracce. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile, che acquisiranno le immagini delle telecamere di sicurezza all'interno del negozio. Dai video dovrebbero così riuscire a risalire almeno ai volti dei rapinatori e a mettersi sulle loro tracce.