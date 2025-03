video suggerito

Milano è il Comune che ha incassato di più nel 2024 dalle multe stradali: in un anno oltre 204 milioni di euro Secondo i dati di Siope, analizzati da Facile.it, in Italia i Comuni nel 2024 hanno incassato oltre 1,7 miliardi di euro dalle multe stradali. Solo Milano ha dichiarato oltre 204 milioni di euro, pari a 149,10 euro di sanzioni pro capite. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Milano è il Comune italiano che ha incassato di più dalle multe nel 2024. A riportarlo è Facile.it, che ha elaborato i dati raccolti da Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. In tutto il Paese in un anno sono stati dichiarati 1,7 miliardi di euro dalle sanzioni, di cui oltre 204 milioni solo nel capoluogo lombardo. Per quanto riguarda il rapporto pro capite, Milano è al terzo posto con 149,10 euro.

Rispetto al 2023, i Comuni italiani hanno incassato in totale il 10 per cento in più da sanzioni e multe ai cittadini per violazioni delle norme del Codice della Strada. Milano guida la classifica del 2024 con oltre 204,5 milioni incassati, seguita a lunga distanza da Roma, con 145,8 milioni di euro, e Firenze, con 61,6 milioni di euro (appena sotto Torino, poco meno di 61,2 milioni euro).

A completare le prime dieci posizioni ci sono poi Napoli, Genova, Bologna, Verona, Padova e Palermo. Questi primi 10 Comuni insieme hanno incassato in tutto quasi 650 milioni di euro, più di un terzo del totale incassato da tutti i Comuni italiani (1,7 miliardi di euro).

Guardando alle cifre relative al numero di abitanti di ciascun Comune, Milano scivola al terzo posto nella classifica di multe pro capite. Al primo posto, tra i capoluoghi di provincia, c'è Siena con in media 171,50 euro di multe a ciascun cittadino, al secondo posto Firenze con 170 euro e al terzo, appunto, Milano con 149,10 euro. Cifra comunque in crescita rispetto al 2023, quando la "multa pro capite" nel capoluogo lombardo era pari a 107 euro.

L'unico dato positivo arriva dal fronte delle assicurazioni auto. Secondo l'osservatorio RC auto di Facile.it, a febbraio 2025 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, in media, 633,45 euro. Un valore in calo del 3,09 per cento rispetto al febbraio del 2024.