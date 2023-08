Mettono a segno 3 rapine in meno di 12 ore a Milano, fermati ma manca un complice Due 22enni e un 27enne sono stati fermati perché accusati di aver rapinato 3 persone in meno di 12 ore a Milano. Con loro c’era un quarto complice che, però, non è stato ancora rintracciato.

A cura di Enrico Spaccini

Tre persone, una donna e due uomini, sono stati fermati ieri mattina, sabato 26 agosto, dalla polizia di Stato perché ritenuti responsabili di tre rapine messe a segno nell'arco di 12 ore a Milano. Un quarto complice sarebbe ancora ricercato, poiché ha fatto perdere le proprie tracce dopo il terzo colpo. Per i tre fermati le accuse a vario titolo sono di rapina e ricettazione.

I colpi messi a segno in meno di 12 ore

In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla Questura, la prima rapina risale a venerdì sera, 25 agosto. I quattro avrebbero accerchiato un uomo di circa 50 anni, peruviano e residente in Italia, e gli hanno preso il borsello. All'interno, la vittima teneva il cellulare e la tessera sanitaria.

La seconda è andata in scena alle 5:40 di sabato 26 agosto. In tre sono entrati in un minimarket di via Padova e, dopo aver aggredito e minacciato il dipendente che si trovava all'interno dell'attività, si sono fatti consegnare l'incasso. Con un bottino pari a 1.300 euro, sono fuggiti per poi ricomparire alle 9 alla stazione della metropolitana di piazzale Loreto.

Qui, come è stato possibile verificare con le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, ancora in tre hanno spinto una donna che passava di lì contro il muro e le hanno strappato dal collo una catenina d'oro.

I tre fermati e l'ultimo fuggitivo

Protagonisti di questi colpi sarebbero una donna italiana di 22 anni, un suo coetaneo e un 27enne di origine egiziana e con precedenti di polizia alle spalle. I primi due sono stati individuati e fermati dalla polizia in un bar della zona dopo l'ultimo colpo.

Il terzo è stato fermato qualche ora prima, appena dopo la rapina al minimarket. Con sé aveva due cellulari, uno dei quali era quello sottratto al 50enne peruviano la sera prima. Ora gli agenti sono sulle tracce del quarto complice. Le accuse nei loro confronti a vario titolo sono di rapina e ricettazione.