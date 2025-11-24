milano
Mercatini e Villaggi di Natale 2025 a Bergamo: date e programma degli eventi natalizi più belli

Anche per Natale 2025 a Bergamo torna il mercatino in piazzale degli Alpini e il Christmas Village in piazza Matteotti fino al 6 gennaio. A Clusone, la Casa Bergamasca di Babbo Natale arriva alla 18esima edizione.
A cura di Enrico Spaccini
Natale a Bergamo (foto da LaPresse)
Natale a Bergamo (foto da LaPresse)

Manca sempre meno a Natale e anche per il 2025 Bergamo e la sua provincia ha allestito mercatini e villaggi per vivere al meglio le feste. In città rimarrà aperto fino al 28 dicembre il Villaggio di Natale al piazzale degli Alpini e fino al 6 gennaio 2026 il Christmas Village in piazza Matteotti. Non mancherà la Casa Bergamasca di Babbo Natale a Clusone, che ha raggiunto ormai la sua 18esima edizione

I mercatini di Natale 2025 più belli di Bergamo

Il Villaggio di Natale di Bergamo (foto da Facebook)
Il Villaggio di Natale di Bergamo (foto da Facebook)

Fino al 28 dicembre, in piazzale degli Alpini a Bergamo, ci sarà il tradizionale Villaggio di Natale: un mercatino fatto con 26 casette di legno dalle quali si potranno comprare prodotti tipici come la polente, i pizzoccheri e i vini locali. Non mancheranno anche eventi e musica dal vivo, come il Gospel di Natale.

I mercatini di Natale 2025 a Castione della Presolana (foto da Facebook)
I mercatini di Natale 2025 a Castione della Presolana (foto da Facebook)

I Mercatini di Natale saranno allestiti anche a Castione della Presolana, con la Casa di Babbo Natale (29-30 novembre, 6-7-8, 13-14 e 20-21 dicembre) e a Sarnico (dal 30 novembre al 6 gennaio9, con i Mercatini di Natale sul Lungolago di Sarnico.

A Seriate, per il settimo anno consecutivo, ci sarà il Mercatino di Santa Lucia. Dalle 9 alle 19 di domenica 7 dicembre, l'evento curato dall’Ufficio Cultura e dalla Biblioteca del Comune di Seriate proporrà un programma ricco di eventi, laboratori creativi e musica natalizia.

I villaggi di Natale da non perdere a Bergamo

In piazza Matteotti a Bergamo, dal 21 novembre al 6 gennaio 2026, c'è il Christmas Village, a cura dell'associazione degli ambulanti di Bergamo Comap, con i suoi tradizionali mercatini. Appena sotto la ruota panoramica, si possono trovare 16 casette illuminate da due grandi archi luminosi in cui poter scoprire i prodotti tipici natalizi e articoli regalo.

La Casa Bergamasca di Babbo Natale di Clusone (foto da Facebook)
La Casa Bergamasca di Babbo Natale di Clusone (foto da Facebook)

A Clusone, invece, c'è la tradizionale Casa Bergamasca di Babbo Natale. Arrivata alla sua 18esima edizione, quest'anno la manifestazione è ospitata a Palazzo Bertacchi, nel centro storico del borgo. All'ingresso della Casa, i bambini saranno aiutati dagli elfi nella compilazione della loro letterina che poi potranno consegnare direttamente a Babbo Natale in persona. Durante la visita, si potranno anche visitare le altre stanze e realizzare diversi lavoretti natalizi (29-30 novembre, 6-7-8, 13-14, 20-21, 24 e 26 dicembre; biglietti a 10 euro, ingresso gratuito per i bambini fino ai 2 anni).

