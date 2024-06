video suggerito

Maxischermo a Milano per Italia-Albania agli Europei 2024: dove vedere la partita degli Azzurri In piazza Duca d'Aosta e all'Ippodromo Snai San Siro sono stati installati i maxischermi dove verranno tramesse le partite di Euro2024. Si inizia con Germania-Scozia del 14 giugno e con la prima partita degli Azzurri del 15 giugno Italia-Albania.

A cura di Enrico Spaccini

Il palco di SenStation Summer in piazza Duca d'Aosta a Milano (foto da Instagram)

La nazionale italiana di calcio è pronta a difendere il titolo conquistato tre anni fa sotto la guida di Roberto Mancini allo stadio Wembley di Londra. Gli Europei 2024 quest'anno si giocano dal 14 giugno al 14 luglio in Germania e gli azzurri, con mister Luciano Spalletti, faranno il proprio esordio alle 21 di sabato 15 giugno al Westfalenstadion di Dortmund contro l'Albania di Sylvinho. Per l'occasione, Milano offre ai tifosi diversi maxischermi distribuiti per la città: uno alla Stazione Centrale, un altro all'Ippodromo Snai San Siro e altri a pagamento.

In piazza Duca d'Aosta, di fronte alla Stazione Centrale, il 13 giugno ha aperto al pubblico la SenStation Summer. Nel piazzale è stato installato un maxischermo che trasmetterà tutte le partite di Euro2024, a partire dal match inaugurale tra i padroni di casa della Germania di Julian Nagelsmann e la Scozia di Steve Clarke alle 21 di venerdì 14 giugno. C'è anche uno skate park, dove andrà in scena la prima delle due tappe italiane della Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle. Sempre dentro SenStation Summer c'è Casa Azzurri, uno spazio dedicato ai tifosi in cui si tiene una mostra immersiva sulla storia della Nazionale e un'area food.

Il palco di SenStation Summer davanti alla Stazione Centrale di Milano (foto da Instagram)

All'Ippodromo Snai San Siro, invece, sono previste 12 serate evento organizzate dal collettivo di cuochi "Chef in camicia". Chiamato FoodBall Club, viene inaugurato il 15 giugno proprio in occasione della prima partita dell'Italia contro l'Albania. Oltre ai maxischermi, ci sarà anche il post partita con Dj set fino alle 2 di notte.

SenStation Summer e Food Ball Club offrono serate totalmente gratuite e aperte a tutti, ma per chi desidera un'esperienza diversa Milano è pronta a offrire altre soluzioni a pagamento. Ai Magazzini Generali di via Pietrasanta verrà trasmesso il primo match degli Azzurri contro l'Albania e i posti disponibili sono mille. Lo stesso numero di persone potranno trovare spazio al Lime di via Tullo Massarani.

Al Grace Club di via Messina ci sono altri 200 posti disponibili, 200 al Farinami Garden di via Nino Bixio a Sesto San Giovanni e 130 al Play Club di viale Montegrappa. Per questi ultimi tre, la prenotazione è obbligatoria.

Per chi volesse viversi le partite degli Azzurri dal tavolino di un pub, non manca la scelta. Tra i tanti, in piazza Vetra 17 c'è East River American Pub, l'Arena Piola in via Lippi e il Mind The Gap di via Curtatone 5.