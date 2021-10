Maurizio Bono ha vinto il ballottaggio: è il nuovo sindaco di Arcore con il 50,86 per cento dei voti Il centrodestra vince il ballottaggio ad Arcore: il nuovo sindaco è Maurizio Bono che batte la candidata del centrosinistra Paola Palma. Nel Comune di 17 mila abitanti, i cittadini hanno scelto il volto di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega con 3.449 voti, quindi il 50,86 per cento, contro i 3.332 della Palma.

A cura di Simona Buscaglia

Il centrodestra vince ad Arcore: il nuovo sindaco è Maurizio Bono batte la sfidante del centrosinistra Paola Palma. Nel Comune di 17 mila abitanti, i cittadini hanno preferito il volto di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega con 3.449 voti, quindi il 50, 86 per cento, contro i 3.332 della Palma, che si è fermata al 49,14 per cento. Secondo i dati del Ministero, l’affluenza alla chiusura dei seggi di questo secondo turno, solo il 48,2 per cento die cittadini è andato a votare per eleggere il proprio sindaco, contro il 50,52 del primo turno.

In Brianza il centrodestra vince al secondo turno in tre comuni su quattro

La tornata elettorale dei ballottaggi nei comuni in provincia di Monza Brianza ha visto la vittoria del centrodestra in tre territori su quattro. Il centrosinistra vince infatti solo a Vimercate, dove il candidato sostenuta dal Pd, Francesco Cereda, ha battuto l'avversario arrivando al 60,87 per cento. A Desio invece con il 53,4 per cento ha vinto Simone Gargiulo, il candidato di Lega e Fratelli d'Italia, e anche a Seveso il centrodestra la spunta con Alessia Borroni, che raggiunge il 53,52 per cento. L'onorevole della Lega Massimiliano Capitanio, dopo l’esito del turno di ballottaggio, ha dichiarato: "In Brianza il ballottaggio ha fatto segnare una vittoria netta della coalizione di centrodestra: "Abbiamo riconquistato Desio e Arcore e vinto a Seveso dove la Lega si conferma forza di riferimento. Peccato solo per Vimercate dove si è scelta la continuità nell’immobilismo. Il centrodestra chiude la tornata in Brianza con tre Comuni strappati al Pd: dopo Vedano, ora Arcore e Desio. Complessivamente il centrodestra batte il centrosinistra 8-2. Ora è il momento della responsabilità”.