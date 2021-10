Simone Gargiulo è il nuovo sindaco di Desio: il candidato di centrodestra vince con il 53 % dei voti Simone Gargiulo, avvocato di 46 anni, è il nuovo sindaco di Desio. Ha vinto al ballottaggio ottenendo il Gargiulo il 53 per cento dei voti contro il 47 della candidata del centrosinistra Jennifer Moro. Il centrodestra vince anche a Seveso: Alessia Borroni è stata eletta sindaco battendo ieri e oggi Gianluigi Malerba.

A cura di Giorgia Venturini

A Desio si aggiudica il ballottaggio il centrodestra: nuovo sindaco del paese brianzolo è Simone Gargiulo che ha sconfitto l'avversaria della coalizione di centrosinistra Jennifer Moro. Da oggi sale in municipio l'avvocato di 46 anni. Gargiulo è già noto in paese per essere stato consigliere comunale con Lista Civica Per Desio e presidente Commissione Statuto, regolamenti e affari istituzionali sempre nel Consiglio Comunale di Desio. La sfida è stata molto sentita in paese anche se l'affluenza alle urne è stata più bassa rispetto al primo turno: ieri e oggi ha votato il 44,30 per cento degli elettori, due settimane fa il 49,92 per cento. Gargiulo si è imposto con il 53 per cento dei voti contro il 47 della rivale. Alla notizia della sconfitta i sostenitori di Jennifer Moro hanno cantato "Bella Ciao" suonata anche dalle sue due figlie. Gargiulo ha confermato la vittoria in termini di maggioranza relativa, non sufficiente però per vincere due settimane fa al primo turno: il neo sindaco era stato il favorito degli elettori il 3 e 4 ottobre raccogliendo il 39,91 per cento delle preferenze mentre Moro, distaccata di qualche punto, si era fermata al 36,71 per cento.

Il centrodestra vince anche a Seveso: eletta Alessia Borroni

Il centrodestra si è aggiudicato la vittoria anche nella vicina Seveso. Il Comune, commissariato per qualche mese a causa dello scioglimento del Consiglio, ha il suo primo sindaco donna: Alessia Borroni, già assessore nella precedente giunta amministrativa, si è imposta sul candidato di centrosinistra Gianluigi Malerba. Al ballottaggio si sono presentati i 38,67 per cento degli elettori, contro il 45,36 per cento del weekend del 3 e 4 ottobre. Al primo turno Alessia Borroni aveva ottenuto il 47,86 per cento dei voti mentre il candidato del centrosinistra Malerba aveva raccolto il 32,39 per cento. Al ballottaggio la neo sindaca ha vinto con il 53,5 per cento dei voti contro il 46,5 per cento di Malerba.