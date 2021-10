Ballottaggio elezioni Desio tra Gargiulo e Moro: il 17 e 18 ottobre si vota il nuovo sindaco Domenica 17 e lunedì 18 ottobre i cittadini di Desio sono nuovamente chiamati alle urne per eleggere il proprio sindaco al ballottaggio. A contendersi il posto, sono Stefano Gargiulo, che al primo turno ha ottenuto il 39,91 per cento delle preferenze, e Jennifer Moro, che due settimane fa si era fermata a tre punti percentuali dal rivale, ovvero al 36,71 per cento.

Foto di repertorio

Anche a Desio, così come a Nerviano, Varese, ed altri comuni lombardi, il nuovo sindaco verrà eletto a seguito del ballottaggio fissato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre. I due candidati a contenersi il governo della città in provincia di Monza e Brianza sono Simone Gargiulo e Jennifer Moro, sostenuti rispettivamente da lista civica Per Desio, Lega e Fratelli d’Italia, e dal Partito Democratico, Desio Viva, Desio Libera e La Sinistra per Desio.

I risultati del primo turno a Desio: Gargiulo avanti di tre punti

Al primo turno, Gargiulo è stato il favorito degli elettori, raccogliendo il 39,91 per cento delle preferenze mentre Moro, distaccata di qualche punto, si è fermata al 36,71 per cento. Ago della bilancia saranno gli elettori del candidato di Forza Italia Stefano Motta, chiamati a decidere chi preferire tra i due rivali.

Quando si vota al ballottaggio

Esattamente come tutti gli altri ballottaggi italiani, la nuova chiamata alle urne è fissata per domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Gli orari di apertura dei seggi sono i medesimi del primo turno, ovvero dalle 7 alle 23 per domenica e dalle 7 alle 15 per lunedì. Subito dopo la chiusura, inizierà lo spoglio che porterà alla vittoria di uno dei due candidati.

Come si vota al ballottaggio

Per votare, si potrà nuovamente operare un voto disgiunto, ovvero sbarrare il nome del candidato sindaco preferito insieme al simbolo di un partito che non lo sostiene direttamente. Al partito, poi, si possono aggiungere due nomi (rigorosamente un maschio e una femmina, altrimenti il secondo nome non verrà calcolato) per andare a formare il consiglio comunale.