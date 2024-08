video suggerito

Marito e moglie finiscono con l’auto nel fosso, lei in gravi condizioni: potrebbe esserci un pirata della strada Incidente sulla strada provinciale 1 appena fuori da Orzinuovi (Brescia): Un’automobile Renault con a bordo marito e moglie è finita fuori strada e precisamente in un fossato. La donna è ricoverata in gravi condizioni. All’origine dell’incidente potrebbe esserci un pirata della strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, giovedì 1 agosto, si è verificato un incidente sulla strada provinciale 1 appena fuori da Orzinuovi (Brescia). Un'automobile Renault con a bordo marito e moglie è finita fuori strada e precisamente in un fossato. La donna è ricoverata in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

L'episodio si è verificato intorno alle 20. Le due vittime hanno raccontato che sarebbero finiti fuori strada a seguito di una brusca sterzata che è stata necessaria per evitare un altro mezzo che, in quel momento, viaggiava in direzione opposta. Il veicolo non si sarebbe poi fermato. Potrebbe quindi esserci un pirata della strada. Per questo motivo, i carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica.

L'impatto è stato molto violento tanto che il veicolo è finito in un fosso e la donna è stata sbalzata dall'abitacolo. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto con un'automedica e due ambulanze. È arrivato anche un elicottero. Marito e moglie sono originari di Villachiara. L'uomo è rimasto illeso. La donna invece è stata ricoverata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia: ha riportato varie fratture alle costole e lesioni sul resto del corpo.