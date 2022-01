Marino, morto schiacciato da un camion: “Ci mancherà vederti passeggiare per le vie del paese” Si chiamava Remo Bontacchio, l’uomo di 72 anni che ieri è morto schiacciato da un camion a Concesio, in provincia di Brescia. La notizia ha sconvolto l’intero paese.

Si chiamava Remo Bontacchio, l'uomo di 72 anni che nella mattinata di ieri – lunedì 17 gennaio – è morto travolto da un camion a Concesio, comune in provincia di Brescia. Una volta appresa la notizia, sono state decine i messaggi circolati sui social in ricordo dell'anziano: "Ciao Marino, mancherà vederti passeggiare per le vie del paese", scrive un concittadino. L'uomo infatti era conosciuto in paese con il soprannome di "Marino".

Il 72enne era originario di Pezzaze, altro comune del Bresciano. Dopo aver vissuto a Gardone Valtrompia, si era trasferito nel comune di Concesio per avvicinarsi alla sorella. Tutti lo ricordano come una persona rispettosa e sempre sorridente. Ieri, la tragedia: in tarda mattinata un camion – mentre faceva manovre di retromarcia – lo ha urtato e lo ha fatto cadere a terra. Lo ha poi trascinato per alcuni metri, schiacciandolo. Stando alle prime informazioni ottenute, sembrerebbe che il 72enne si trovasse in un angolo cieco e che il conducente non lo abbia visto.

L'uomo è morto sul colpo trascinato e schiacciato dal camion

Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per Marino non c'è stato nulla da fare: è rimasto schiacciato morendo così sul colpo. Le ferite riportate erano infatti troppo gravi. Gli inquirenti hanno deciso di non disporre l'autopsia e la salma è stat così restituita ai famigliari. Domani pomeriggio, alle ore 14, si svolgeranno i funerali nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonino di Concesio. In tanti si stringeranno attorno ai parenti e ai suoi cari, per ricordare il 72enne.