Cammina in autostrada e viene investito da un camion, gravissimo un 59enne Un uomo di 59 anni è stato investito nella mattinata di oggi mentre camminava lungo l’autostrada A4 da un camion. Ignoti i motivi per cui si trovasse a piedi lungo il tratto ad alta velocità.

Un uomo di 59 anni è stato investito nella mattinata di oggi mentre camminava lungo l'autostrada A4 da un camion. L'incidente è avvenuto tra Ospitaletto e Brescia Ovest, in direzione Venezia. L'uomo soccorso dal personale medico del 118, è stato ricoverato in gravissime condizioni al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia.

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato pochi minuti dopo le 9 quando il centralino di primo soccorso è stato raggiunto da una chiamata che avvisava del violento sinistro. Sul posto sono stati inviati un elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza, mentre poco dopo è arrivata anche una pattuglia della Polizia Stradale. Gli operatori sanitari hanno subito soccorso il pedone, stabilizzandolo e trasportandolo in codice rosso in ospedale con l'elisoccorso. Illeso, invece, il conducente del camion, trovato sotto choc. Gli agenti della stradale stanno effettuando tutti gli accertamenti e i rilievi del caso. Ancora ignota l'esatta dinamica dell'incidente così come restano sconosciuti i motivi per cui l'uomo stesse camminando lungo l'autostrada.

Poco dopo la mezzanotte di ieri a Gravedona, in provincia di Como, un uomo di 64 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile mentre stava percorrendo a piedi la statale Regina sull'Altolago. Il conducente del veicolo, un ragazzo di 26 anni, è stato arrestato: gli agenti che l'hanno fermato hanno scoperto che gli era stata ritirata la patente. Nulla da fare per la vittima, soccorsa prontamente dal personale sanitario del 118 che ha inviato sul posto tre ambulanze e un elisoccorso: l'uomo è stato dichiarato morto in loco prima ancora di tentare una disperata corsa in ospedale.