Ragazzo al volante con la patente sospesa investe e uccide un uomo: dramma a Gravedona Un uomo di 64 anni è morto nella notte a Gravedona ed Uniti, in provincia di Como, travolto da un’auto finita fuori strada. Al volante della vettura un 26enne al quale era stata sospesa la patente: è stato arrestato.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Incidente stradale mortale a Gravedona ed Uniti, in provincia di Como. Come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, poco dopo la mezzanotte un'auto guidata da un ragazzo di 26 anni ha travolto e ucciso un uomo di 64 anni che stava camminando a piedi lungo la statale Regina, sull'Altolago di Como. Per il pedone 64enne non c'è stato nulla da fare: i soccorritori del 118, giunti sul posto a bordo di tre ambulanze e un elicottero, ne hanno potuto solo constatare il decesso a causa dei gravi traumi riportati. È stato invece soccorso il conducente dell'auto, che è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Gravedona per lievi ferite riportate nell'incidente.

Arrestato l'automobilista: aveva la patente sospesa

Per il 26enne, originario di Pordenone, è però scattato anche l'arresto: dai primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Menaggio è infatti risultato che il giovane si era messo alla guida pur avendo la patente sospesa. Il ragazzo si sarebbe dovuto presentare all'appuntamento per riottenere il documento di guida, in attesa di revisione, ma non lo aveva fatto: ciò nonostante, si è messo alla guida della sua vettura e ha poi causato l'incidente mortale.

Il ragazzo è accusato di omicidio stradale: è piantonato in ospedale

Adesso il 26enne è piantonato in ospedale, con l'accusa di omicidio stradale. Stando a quanto ricostruito al momento, l'automobilista avrebbe perso il controllo della sua vettura, una potente Subaru Impreza, che è uscita di strada travolgendo il povero pedone che si trovava all'incrocio tra la statale Regina e via Guasto, sull'Altolago di Como.