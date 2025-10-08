Manifestazione per Gaza oggi a Milano: gli orari del corteo per la Freedom Flotilla

Il corteo del 2 ottobre partito da piazzale Loreto a Milano (foto di Beatrice Barra – Fanpage.it)

Altre barche della Global Freedom Flotilla fermate da Israele in acque internazionali, altre manifestazioni in tutta Italia. Oggi, mercoledì 8 ottobre alle 18, si scende in piazza a Milano, come in tantissime altre città, e sono previste migliaia di persone nel presidio di Piazzale Lodi. Da lì presumibilmente partirà un corteo tra le vie del centro. Il fattore scatenante di queste nuove proteste è l'ennesimo abbordaggio delle imbarcazioni cariche di aiuti diretto a Gaza, da parte dell'esercito dello stato ebraico.

Gli orari del corteo per Gaza oggi a Milano

Si parte alle 18 da Piazzale Lodi. Ufficialmente si tratta di un presidio, ma come le altre volte, i manifestanti daranno vita a un corteo che attraversa le vie di Milano. Per il momento non si conoscono né il percorso, né la destinazione della protesta.

Le motivazioni della manifestazione per Gaza e la Freedom Flotilla

Questa mattina all'alba almeno tre barche cariche di aiuti umanitari sono state intercettate da Israele in acque internazionali, a 220 chilometri dalla costa di Gaza. Una delle imbarcazioni trasportava novanta persone tra cui medici e giornalisti e sarebbe stata presa di mira anche da un elicottero militare, come si legge dal comunicato dei Giovani Palestinesi su Instagram. La manifestazione odierna si aggiunge al presidio di mercoledì scorso in Piazza della Scala, al corteo di giovedì partito dalla fermata di Loreto e allo sciopero generale che venerdì ha visto scendere in piazza milioni di persone in tutta Italia.