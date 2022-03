Mangia troppi biscotti alla marijuana e si sente male: arrestato il figlio ventenne Una donna si è sentita male per aver mangiato troppi biscotti alla marijuana: subito il trasporto in ospedale. In manette è finito il figlio, che ha nascosto alla polizia anche 240 etti della sostanza stupefacente.

A cura di Giorgia Venturini

Una donna ha mangiato biscotti alla marijuana fino a che si è sentita male tanto che è stato necessario il trasporto in ospedale. È successo in un'abitazione di via Inganni, nella zona Sud Ovest di Milano: qui mamma e figlio dopo pranzo hanno iniziato a mangiare biscotti dall'ingrediente segreto. Il figlio, un ragazzo di circa 20 anni, non si è sentito male ma quando ha visto la madre in difficoltà ha chiamato aiuto.

La madre è stata portata in ospedale

Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia e i sanitari del 118 che hanno soccorso subito la donna: dopo le cure in casa si è deciso il trasporto in ospedale dove è stata sottoposta ad accertamenti. Non sarebbe in gravi condizioni. Chi è nei guai ora è il figlio: il 20enne in casa ha consegnato agli agenti spontaneamente 2 etti di marijuana. Peccato che durante la perquisizione in casa i poliziotti ne hanno trovata circa 240 etti in più, oltre che a sei grammi di hashish e altri biscotti alla marijuana già pronti per l'assaggio. E ancora: nelle perquisizioni è stato trovato anche tutto l'occorrente per il confezionamento e 19mila euro in contatti nascosti in un borsellino. Così per lui alla fine sono scattate le manette: dovrà rispondere di detenzione a fine di spaccio.

Ragazzi mangiano torta alla marijuana e si sentono male

Solo lo scorso novembre cinque ragazzi sono stati denunciati per aver preparato una torta alla marijuana. Dopo circa un'ora dall'assaggio della torta, i ragazzi sono stati costretti a chiamare i soccorsi perché si sono sentiti male. I medici e i paramedici del 118 sono intervenuti nell'appartamento a Verano Brianza dove si trovava il gruppo di giovani perché tutti lamentavano malori incessanti e alcuni avevano anche delle forti allucinazioni. Una di loro in particolare era quasi priva di coscienza. Tutti sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Monza e Desio, e sono stati dimessi poi poco dopo senza prognosi.