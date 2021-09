Mamma non vaccinata muore di Covid, la famiglia: “Agnese non era no-vax” Agnese Beatrici, la mamma di 39 anni, morta per Covid dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva, che aveva deciso di non vaccinarsi, non era però una “no-vax”. A precisarlo ai giornalisti è stata la sorella della ragazza. La donna, deceduta dopo soli 15 giorni dall’infezione, lascia due bambini, di due e sette anni.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto (Facebook)

Agnese Beatrici è morta dopo aver contratto il Covid-19. La donna aveva solo 39 anni ed era residente a Cogno, in provincia di Brescia. Non era vaccinata, aveva dei dubbi sul vaccino anti-Covid, ma non era una cosiddetta "No-Vax". A precisarlo ai giornalisti è stata la sorella: "Non era una No vax, aveva dubbi e stava solo aspettando di capire quale fosse la scelta migliore" ha precisato ai cronisti che cercavano di capire perché non si fosse vaccinata. La donna lascia due figli, il primo di sette anni e il più piccolo di due.

Una grande folla ai funerali a Cogno

I funerali di Agnese Beatrici, celebrati venerdì pomeriggio nelle piccola frazione di Cogno, hanno avuto una grande partecipazione. La folla, che si era riunita per l'ultimo saluto alla donna, ha richiesto anche l’intervento della polizia Locale e della Protezione Civile per regolare il traffico esterno. Al funerale era presente anche il sindaco del paese, Francesco Sangalli.

L’infezione l’ha uccisa in circa 15 giorni

In sole due settimane il Covid è risultato fatale per la 39enne. La donna circa quindici giorni fa era stata contattata dall’Ats, che l’aveva convocata insieme al marito in quanto contatto diretto di un altro soggetto risultato positivo a un tampone. Anche i loro due test molecolari avevano dato esito positivo. Poco dopo però le sue condizioni di salute si sono aggravate ulteriormente, rendendo necessario il ricovero all’ospedale di Brescia. In seguito verrà trasferita a Milano, dove arriva già in coma. Anche i genitori della ragazza sono stati contagiati. La madre risulta ancora ricoverata all’ospedale di Brescia.