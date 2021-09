Aveva cercato di curarsi a casa: no vax di 56 anni muore a causa del Covid Un uomo di 56 anni è morto in provincia di Pavia per Covid-19: l’autotrasportatore era noto nel suo paese per essere un negazionista del virus. Non era vaccinato ed era contrario a tutte le misure per contenere il contagio. Dopo essersi ammalato, l’uomo aveva tentato di curarsi in casa, ma subito dopo è peggiorato richiedendo il ricovero in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Era noto per essere un negazionista del Covid-19 e proprio le sue tesi lo hanno portato alla morte: in provincia di Pavia, un uomo di 56 anni è deceduto dopo essersi ammalato. Secondo quanto riportato dal quotidiano "La Provincia pavese", il 56enne aveva tentato di curarsi in casa. Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate ed è stato necessario il ricovero in ospedale. Nonostante l'intervento dei medici, l'uomo è morto poco dopo.

Le posizioni negazioniste dell'uomo di 56 anni

Agli inizi di settembre, l'uomo si era sottoposto a un tampone risultando positivo. Il 56enne era residente a Codevilla, comune in provincia di Pavia. E proprio nel piccolo paese di appena 994 abitanti, l'uomo – che faceva l'autotrasportatore – era conosciuto per essere un "no vax". Chi lo conosce, spiega ancora il giornale, sapeva che sosteneva che il virus non esistesse, che non si era vaccinato e che contestava tutte le misure prese dal Governo. Contrario al primo lockdown, all'uso della mascherina e al Green pass, seguiva su Facebook diversi gruppi di negazionisti.

A Brescia una donna di 39 anni no vax muore di Covid-19

Solo alcune settimane fa una donna di 39 anni è morta di Covid-19 a Piancogno, in provincia di Brescia. La donna era ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Milano. Nonostante i tentativi di rianimarla, la donna è morta poco dopo. La 39enne non era vaccinata contro il Covid-19 e anzi sarebbe stata anche lei contraria al vaccino. La donna aveva contratto il Covid di ritorno da una vacanza: con lei si erano ammalati anche il marito e i genitori. L'unica ad aggravarsi è stata la donna.