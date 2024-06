video suggerito

Maltempo a Bergamo, annullati o spostati alcuni eventi del Comicon a causa della pioggia Il maltempo che sta interessando la Lombardia in queste ore ha costretto gli organizzatori di alcuni eventi ad annullarli. A Bergamo si sta svolgendo il Comicon dove alcuni appuntamenti hanno subito variazioni o sono stati cancellati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, domenica 23 giugno, una forte ondata di maltempo sta interessando la Lombardia. In quasi tutte le province, sono arrivate piogge o forti temporali. In alcune zone, come per esempio il lago di Como, si sono aggiunte forti raffiche di vento che hanno causato mareggiate e disguidi per molti diportisti. I vigili del fuoco e la Guardia Costiera infatti hanno salvato circa 45 persone.

In altre aree molti organizzatori di eventi hanno dovuto ridimensionare le attività proprio per far fronte ai temporali. A Bergamo, per esempio, dal 21 al 23 giugno si è tenuto il Comicon. Proprio ieri sera, sabato 22 giugno, si sarebbe dovuto svolgere il concerto degli Stunt Pilots, la band che ha partecipato a una delle ultime edizioni di X Factor. Purtroppo proprio a causa del maltempo non si sono potuti esibire.

Una sorte per nulla dissimile a quello che è accaduto oggi al MainStage del Comicon. Tutti gli eventi che vi erano previsti sono stati annullati così come la proiezione del film The Boy and The Beast e il panel L’eredità di Miyazaki. Altri appuntamenti hanno subito invece semplicemente una variazione. Come spiegato dall'organizzazione sui propri profili social, la Comicon Cosplay Challenge è stata spostata alle 16.30 nell'Auditorium.

L'evento Cartoon Maniac Show è spostato alle ore 13 in zona Ring. Gli organizzatori ovviamente si sono scusati per il disagio e hanno invitato le persone a prendere parte alle attività interne.