milano
video suggerito
video suggerito

Maestro di tennis salva minorenne da un’aggressione, ma viene preso a pugni: “Mi sono salvato grazie alla racchetta”

Enrico Dell’Orto, maestro di tennis, ha difeso una ragazza da un’aggressione in strada a Pioltello (Milano), ma è stato colpito da un pugno in faccia che gli ha spaccato il labbro. A Fanpage.it ha raccontato la sua versione dei fatti, avvenuti mercoledì 15 ottobre.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Matteo Lefons
0 CONDIVISIONI
Enrico Dell’Orto, maestro di tennis
Enrico Dell’Orto, maestro di tennis

Tra un femminicidio e l'altro, ci sono anche storie che sarebbero potute finire in tragedia, ma hanno avuto un epilogo diverso. A Pioltello (Milano) Enrico Dell'Orto, maestro di tennis, se l'è cavata solo con un labbro spaccato dopo aver interrotto un'aggressione nei confronti di una ragazza minorenne. Probabilmente è stato il fidanzato di quest'ultima a commettere la violenza. "Poteva andare molto peggio – confessa Dell'Orto a Fanpage.it -. La ragazza sta bene. Per fortuna avevo in mano la racchetta da usare come arma difensiva, altrimenti l'uomo avrebbe potuto fare molto più male anche a me".

La dinamica dell'aggressione

Intorno alle 16 di mercoledì 15 ottobre Dell'Orto stava per entrare nel campo di tennis per una lezione, quando ha sentito delle urla provenire dalla strada. È uscito per verificare cosa succedesse: un ragazzo di circa vent'anni stava aggredendo una minorenne sbattendola violentemente contro un'auto. Davanti a delle mamme, in attesa che i loro figli uscissero dalla scuola elementare e media che si trova a due passi dal punto in cui si è verificata la violenza. Dell'Orto non ci ha pensato un attimo, si avvicinato all'aggressore per farlo smettere e si è preso un gancio in viso. "Era un colpo – racconta il maestro di tennis – dato da uno che sapeva tirare i pugni. Non sarei stupito se venisse fuori che questo ragazzo pratica boxe. Io non saprei tirarlo in quel modo". Il ventenne è fuggito facendo perdere le sue tracce, mentre Dell'Orto è finito in ospedale, dove gli hanno comunicato che non si trattava di un taglio, ma di un'asportazione. Un pezzo di labbro non c'era più.

I rapporti tra vittima e aggressore

Pioltello è un luogo molto difficile, con una forte presenza di microcriminalità. Però Dell'Orto, che gestisce il circolo tennis di Via Leoncavallo dal 2021, non aveva mai assistito a episodi così gravi negli ultimi quattro anni. I Carabinieri stanno indagando e dovrebbero aver ottenuto dalla ragazza il numero di cellulare dell'aggressore: "La cosa più agghiacciante è che pare che i due fossero fidanzati", conclude il maestro di tennis.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
femminicidio
Pamela genini
L’ex fidanzato di Pamela Genini: “Soncin le faceva usare droghe per avere rapporti sessuali, voleva un figlio”
"Uccisa con più di 30 coltellate, 3 i fendenti letali": i primi esiti dell’autopsia
Femminicidio Pamela Genini, il patrigno: “È morta per proteggere la famiglia”
Pamela Genini disse di essere stata aggredita da Soncin, ma nessuno fece segnalazioni
L'ex fidanzato di Pamela Genini: "Gianluca Soncin girava armato". Sequestrate 15 armi da casa sua
"Ha capito di morire": Soncin aveva deciso da una settimana la "spedizione per uccidere" Pamela Genini
Le foto dei messaggi tra Pamela Genini e l'ex prima dell'omicidio: "È entrato, di' alla polizia di non citofonare"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views