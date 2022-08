Madre abbandona la figlia di 11 anni per appartarsi con un uomo, trovata mezza nuda e ubriaca Una donna di 40 anni è stata denunciata per abbandono di minore dopo aver lasciato la figlia di 11 anni da sola per appartarsi con un uomo. È successo a Como.

Immagine di repertorio

Una donna residente a Segrate è stata rintracciata a Como dagli agenti di polizia che la cercavano per aver "abbandonato" la figlia di 11 anni. La quarantenne, cittadina russa, avrebbe lasciato sola la piccola per appartarsi con un uomo. Avviate le ricerche, la donna è stata trovata in strada mezza nuda e ubriaca.

Abbandona la figlia per appartarsi con un uomo

Alla richiesta dei documenti, si sarebbe rifiutata di consegnarli. Gli agenti sono comunque riusciti ad identificarla e a denunciarla con le accuse di atti osceni in luogo pubblico e abbandono di minore. Secondo quanto riferito dalla Questura di Como, l'allarme è scattato intorno alle 19 di domenica 21 agosto quando i lavoratori dello stabilimento di viale Geno hanno notato la piccola di 11 anni per l'ennesima volta da sola. La figlia della donna è stata descritta come spaventata e in lacrime. Gli agenti sono quindi immediatamente intervenuti per parlare con la piccola e rassicurarla, scoprendo che la madre l'aveva lasciata sola più di un'ora prima.

Donna di 40 anni denunciata dalla polizia di Como

I poliziotti si sono quindi presi cura della bimba mentre altri colleghi si sono messi sulle tracce della madre, trovata poco distante in compagnia dell'uomo. La donna si sarebbe presentata agli agenti visibilmente ubriaca e mezza nuda. Iscritta al registro degli indagati, è stata anche sanzionata per ubriachezza molesta. I poliziotti, dopo averla identificata, hanno sentito il Tribunale per i Minori di Milano che ha optato per l'affidamento della bimba di 11 anni alla vicina di casa, cittadina ucraina, che in più di un'occasione si è presa cura della piccola.