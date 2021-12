Lutto a Lissone per la morte di Riccardo Riva, giovane calciatore scomparso a 22 anni Un calciatore di soli 22 anni, Riccardo Riva, è morto nella notte tra Natale e Santo Stefano a causa di una brutta malattia. Lutto a Lissone, nella cui squadra il ragazzo aveva iniziato a giocare a calcio.

A cura di Francesco Loiacono

Riccardo Riva (Foto dalla pagina Facebook della Pro Lissone)

Lutto a Lissone, in provincia di Monza e Brianza: un giovane calciatore di soli 22 anni, Riccardo Riva, è morto nella notte tra Natale e Santo Stefano a causa di una brutta malattia che l'aveva colpito tempo fa. Riccardo Riva, detto Ricky, avrebbe compiuto 23 anni tra pochi giorni. La società Pro Lissone, per la quale aveva giocato nel settore giovanile, ha comunicato la notizia con un messaggio sul proprio profilo Facebook: "Difensore cresciuto nel Settore Giovanile della Pro Lissone, Ricky ha sempre dimostrato con orgoglio la sua passione per i colori biancoblu – è scritto nella nota -. Con il suo spirito di squadra, la determinazione e il sacrificio è stato un esempio per i suoi compagni e continuerà ad esserlo per tutti i nostri giovani, dentro e fuori dal campo". La squadra si è poi stretta alla famiglia del calciatore: "Tutta la Pro Lissone esprime il suo affetto e la vicinanza ad Emiro, Anna e Federica in questo momento di grande dolore.Ciao Ricky, sarai sempre nei nostri cuori".

Il messaggio di cordoglio della sindaca di Lissone

Cordoglio è stato espresso anche dalla sindaca di Lissone, Concetta Monguzzi: "Una perdita che genera tristezza, sgomento e dolore", ha scritto su Facebook la prima cittadina. Anche la sindaca ha ricordato l'amore del ragazzo per la vita e il calcio e ha sottolineato che la "passione di Riccardo per il calcio e per la Pro Lissone sarà di esempio per molti ragazzi". "La Pro Lissone è una grande famiglia che raccoglie desideri e sogni di tanti ragazzi e dove ognuno trova spazio e concretezza – ha proseguito la sindaca -. È un luogo di relazioni che fanno crescere: Riccardo ha trovato un ruolo, una sfida, molti momenti di serenità. La Pro Lissone è famiglia e corre anche in soccorso. Deve riuscire a sostenere e provare a costruire il senso per ricominciare dopo grandi dolori. Un grande atteggiamento di vicinanza e un abbraccio per continuare, sapendo che Riccardo resterà nel cuore di molti ed è lì con voi. A nome mio e dell'Amministrazione Comunale, un pensiero alla famiglia e a chi è testimone del ricordo".