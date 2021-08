L’ultimo saluto a Daniele Gandossi, 25enne morto in un incidente in moto a Ranica Si tengono oggi a Nembro, nella Bergamasca, i funerali di Daniele Gandossi, ragazzo di 25 anni morto sabato pomeriggio in un incidente stradale a Ranica. Daniele conviveva da circa un anno con la fidanzata proprio a Ranica, dove lavorava nel settore comunicazione di un’azienda. Lascia i genitori e due fratelli.

A cura di Francesco Loiacono

Si terranno oggi a Nembro, in provincia di Bergamo, i funerali del 25enne Daniele Gandossi. È lui la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 31 luglio a Ranica, sempre nella Bergamasca. Gandossi era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Guglielmo Marconi, un tratto della strada provinciale che attraversa il paese, quando per cause da accertare si è scontrato contro un'auto. Nell'incidente sono rimaste coinvolte un'altra vettura e uno scooter e sono rimaste complessivamente ferite altre tre persone, poi trasportate negli ospedali di Bergamo e Alzano Lombardo. Per il 25enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nello schianto.

Daniele lascia i genitori, due fratelli e la fidanzata: conviveva da un anno

Daniele Gandossi era originario di Nembro, dove abita la sua famiglia, anche se viveva proprio a Ranica assieme alla sua fidanzata, con la quale conviveva da circa un anno. La prossima settimana la coppia sarebbe dovuta partire per le ferie dopo un anno di lavoro: Daniele era impiegato nella ditta Birolini Spa di Ranica, dove si occupava di comunicazione. Poco dopo l'incidente in via Marconi era arrivata proprio la fidanzata del 25enne, che aveva accusato un malore. Il dolore per la scomparsa del ragazzo è stato ed è tuttora grande sia a Ranica sia a Nembro, dove abitano i genitori e i fratelli della vittima. Sempre a Nembro, al cimitero, oggi martedì 3 agosto si terranno i funerali del 25enne, ricordato da tutti – anche nei tanti messaggi che sono apparsi sui social network -, come un ragazzo sorridente e sempre pronto ad aiutare gli altri.