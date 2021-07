Scontro tra auto e moto a Ranica, vicino Bergamo: ragazzo di 26 anni muore nell’incidente Un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 31 luglio, a Ranica, in provincia di Bergamo. La vittima era in sella alla sua moto che si è scontrata per cause da accertare contro un’auto: inutili i soccorsi. Altre tre persone sono rimaste ferite in modo meno grave.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Incidente stradale mortale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 31 luglio, a Ranica, paese vicino a Bergamo. Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita a seguito dello scontro tra la moto sulla quale si trovava e un'auto. L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 15.40 in via Guglielmo Marconi, lungo un tratto della strada provinciale che attraversa il paese della Bergamasca. Il giovane motociclista, che a quanto si apprende era residente nella zona, si è scontrato per cause da accertare contro una vettura e nell'incidente sono rimaste poi coinvolte un'altra auto e una seconda moto.

Altre tre persone sono rimaste ferite, ma non sono gravi

Oltre al 26enne, sono rimaste coinvolte nell'incidente altre quattro persone di età compresa tra i 25 e i 55 anni. Tre di loro sono rimaste ferite in modo però non grave. Sul posto è stato ingente lo spiegamento di mezzi di soccorso: sono intervenute infatti ben cinque ambulanze e due automediche. I soccorritori purtroppo non hanno potuto fare niente per salvare la vita al 26enne, morto sul colpo a causa dei traumi riportati. Agli altri feriti sono invece state prestate le cure necessarie: in seguito sono stati trasportati dai mezzi di soccorso agli ospedali Papa Giovanni XXIII e al Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo.

Alla polizia stradale il compito di ricostruire la dinamica

Spetterà adesso alla polizia stradale, intervenuta sul luogo dell'incidente per i rilievi, ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità nella morte del 26enne, ennesima giovane vittima della strada.