Resta sotto la soglia di guardia, fissata a 1, l'indice di contagio Rt in Lombardia. L'indicatore nel periodo dal 10 al 23 settembre ha un valore di 0,86, con un'incidenza di 1053 per 100.000.

Indice di contagio Rt in Lombardia a 0,86, in Italia a 1,01

Nell'intervallo di tempo considerato in Italia l'indice di contagio Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,01. Dodici Regioni e Province autonome hanno però un indice maggiore di 1 questa settimana. È quanto emerge dall'ultimo report di Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 nel Paese.

Rezza: I casi continuano ad aumentare

"Continuano ad aumentare i casi di Covid 19 nel nostro paese e l'Rt supera anche di poco l'unità", ha commentato il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza. "Si registrano focolai e casi sporadici un po' in tutte le regioni italiane il che sta a dimostrare una trasmissione diffusa del virus. Anche se non si registra un sovraccarico delle strutture ospedaliere, i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva tendono gradualmente ad aumentare

C0s'è l'indice di contagio Rt

L'indice Rt è ormai ben noto dopo oltre sette mesi di pandemia di coronavirus. È un indicatore che valuta "la capacità di crescita o contrazione della curva epidemica". Come spiegato a Fanpage.it dal professor Fabrizio Pregliasco, l'indice R0 è un valore che rimane stabile e "rappresenta il numero, in media, di casi secondari di un caso indice", cioè "cosa accade in una situazione di popolazione totalmente suscettibile". Al contrario Rt indica "la potenziale trasmissibilità della malattia legata alla situazione contingente, cioè la misura di ciò che succede nel contesto" quando vengono messe in campo misure di contenimento come l'uso delle mascherine e il distanziamento sociale.