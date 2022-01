Lodi: ex primario trovato morto in un fiume vicino casa Un ex primario di 91 anni è stato trovato morto in un fiume vicino alla sua abitazione. L’uomo era scomparso e nelle ultime ore erano scattate le ricerche. Tra le ipotesi più accreditate quella dell’incidente.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Un ex primario dell'ospedale di Sant'Angelo Lodigiano è stato ritrovato senza vita nel fiume Lambro, non lontano dalla sua abitazione. L'uomo, Francesco Rovere, era scomparso, e nelle ultime ore erano scattate le ricerche anche attraverso l'uso di droni ed elicotteri della Protezione civile. A ritrovare il corpo sono stati i vigili del fuoco di Lodi. Secondo quanto riportato da Ansa, i carabinieri ritengono che il decesso sia stato un brutto incidente. Probabilmente l'anziano è scivolato nelle acque del fiume e non è più riuscito a uscire.

Altre morti nei fiumi in Lombardia

Quello di oggi a Lodi non è l'unico ritrovamento di un corpo in un fiume in Lombardia. Il 27 dicembre era stato trovato senza vita un uomo che si era gettato nel fiume Tresa in zona Luino, in provincia di Varese. A lanciare l'allarme era stato un passante che aveva assistito alla scena. L'uomo era caduto in acqua ed era stato trasportato via dalla corrente. Caso completamente diverso era stato poi quello di Giorgio Medaglia, l'uomo trovato morto nel fiume Adda. La madre Ombretta Meriggi a Fanpage.it aveva ribadito che il figlio non si era tolto la vita, né era rimasto vittima di un incidente. Per la donna, suo figlio è stato ucciso e qualcuno che dovrebbe aver già parlato, non rivela la verità. C'è ancora un'altra vicenda che non sembra essere del tutto risolta. Si tratta del ritrovamento, questa volta nel Pavese, di Polina Kochelenko. L'appello della madre era arrivato anche alla trasmissione “Chi l’ha visto”: “Chi sa qualcosa deve parlare, la verità deve uscire fuori” aveva detto. La donna infatti aveva assunto anche un investigatore privato per alcuni dettagli che, secondo lei, “non tornano”. Nella prima ricostruzione dell’incidente però la modella sarebbe morta annegata per un incidente mentre stava soccorrendo uno dei suoi cani.